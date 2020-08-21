Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi Karadeniz'de bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün önce fabrika açılışında verdiği ve tüm Türkiye'nin merakla beklediği büyük müjdeyi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptığı açıklamada "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz Tuna-1'deki sondajında hamd olsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda" dedi.

Törene Fatih Sondaj Gemisi'inden bağlanan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ülkemizin makus talihini tarihe gömdüğümüz büyük bir zafere imza attık. Artık ne doğu ne batı yeni eksen Türkiye" açıklamasında bulundu.

Milyonların beklediği müjde açıklanıyor https://t.co/g4eqLqnK6P — Yeni Şafak (@yenisafak) August 21, 2020

Reuters Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakanlar Berat Albayrak ve Fatih Dönmez

TÜRKİYE EN ÜST LİGE ÇIKTI

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın kıymetli mensupları, değerli misafirler, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Bugün ülkemiz bakımından tarihi öneme sahip bir müjdeyi paylaşmak üzere sizlerle bir aradayız.

Bilindiği gibi enerji kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında, milli bağımsızlığın tesisinde de çok büyük öneme sahiptir.

Ülkelerin ortaya koydukları vizyonun hayata geçebilmesi enerjideki istikrarla orantılıdır. Dünyada yaşanan hiçbir karmaşa, kaos, savaş, çekişme yoktur ki gerisinde öyle veya böyle enerji hesabı yatmasın.

OYNAT 02:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği müjdeyi açıklama üzere Dolmabahçe Ofis'te kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kimsenin günahını almıyoruz. Belki de gerçekten aradılar ama bulamadılar. Bu tür çalışmaların, doğrudan milli kuruluşlarımızla yürütülmesine karar verdik.Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Tespit kuyuları açmaya başlayacağız. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kuıllanımına sunmak.”

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İnsalık bizde petrol onlarda kalmış olabilir. Rabbim bize bambaşka yerde görülmedik bir zenginlikte kapı açtı. Bu alanda en üst lige çıkmış bir Türkiye var.

Biz hep önce insan dedik, önce dostluk-kardeşlik dedik. Hep önce mazlumlar ve mağdular dedik. Önce hak, hukuk, adalet dedik. İnsanlık bizde petrol onlarda kalmış olabilir, işte rabbim bize bambaşka bir yerde görülmedik zenginlikte bir kapı açtı.

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Yarın benzer kapılar başka yerlerde de önümüze açılacaktır.

Yüzlerce milyon dolarlık arama faaliyetleri sonunda üç beş sayfalk rapor dışında hiçbir şey geçmedi. Kimsenin günahını almıyoruz. Belkide gerçekten aradılar, ama bulamadılar.

Ama sonunda biz bu şekilde yürüyemeyeceğimizi gördük. Bu tür çalışmaların kiralam yöntemiyle değil, doğrudan milli kuruluşlarımız aracılığıyla yürütülmesini kararlaştırdık.

EKONOMİ Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz kaç yıl kullanılır?

TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK DOĞALGAZ KEŞFİNİ KARADENİZ'DE GERÇEKLEŞTİRDİ

Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını 2017'de yeni baştan belirledik.

O dönem Berat Albayrak ile ardından gelen Fatih Dönmez kardeşimiz bu politikayı kararlılıkla uyguladılar.

Bu çerçevede derin deniz sondajlarını bizzat yapmanın arayışını girdik. Bugünkü sevinci bize yaşatan Fatih'in yanında Yavuz ve Kanuni sondaj gemimizle dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında olduk.

Yerli ve milli imkanlarla hareket ettiğimiz için bu başarıya ulaştık. Aziz milletim evet, sevincimizi hep birlikte yaşamak için şimdi müjdemizi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bugünkü sevinci bize Fatih yaşattı. Yavuz ve Kanuni ile bu alanda en önde ülkelerden biriyiz. 2 farklı sismik araştırma gemimiz ile bu filoyu güçlendirdik. Tamamen kendi ekipmanlarımız ve personelimiz ile çalışıyoruz.

Türkiye tarihini en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde Tuna-1 kuyusunda başladığı sondaj çalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervine ulaşmıştır. Fatih sondaj gemimiz Tuna-1'deki sondajında hamd olsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda.

Kendisini Boğaz'dan uğurladığım günü hatırlıyorum. Ve o uğurlayışımızla birlikte hamd olsun neticeye de keşfe de ulaşmış olduk.

İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Karadeniz'e uğurladığımız Fatih Sondaj gemimiz hepimizi gururlandırdı.

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Daha önce Tuna-1 diye adlandırılan bu alanı Sakarya Gaz Sahası olarak isimlendirdiğimiz bu alanda gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmaları tamamlandı.

Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek.

Yıllarca enerjide dışa bağımlılığının maddi ve manevi sıkıntılarını çekmiş bir ülke olarak artık geleceğimize daha güvenle bakacağımıza inanıyoruz. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak, ardından inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz.

2023 YILINDA KULLANIMA SUNACAĞIZ

Doğal gazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan istifade etmeye başlayacağız.

Hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak. Üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır.

Bunca yıl sabırla, ilmek ilmek yürüttüğümüz çalışmaların ilk ve en büyük meyvesini almış oluyoruz. Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz'de 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Nihayet son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk.

İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Şu anda bakımda olan Kanuni'nin de yıl sonunda devreye girmesiyle Akdeniz'deki faaliyetlerimize hız vereceğiz. Keşifler için söylenen o güzel sözü; sondaj faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum.

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Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır.

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Biz de arayacağız ve inşallah bulacağız. Sakarya Gaz Sahası'yla bismillah dedik. Allah'ın izniyle devamı da gelecek. Sadece denizlerde değil, kendi topraklarımızdaki aramaları da daha sıkı ve bilinçli şekilde yürütüyoruz.

Aziz milletim, ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız. Türkiye yıllarca bunun sancısını, sıkıntısını çekmiş, bedelini ödemiş bir ülkedir. Cari açığımızın en büyük sebebi de hep enerji olmuştur. Yerli ve yenilenebilir kaynaklara verdiğimiz önem sayesinde nisbi bir denge sağladık. Cari açığımızın ana sebebi bu değil mi, bu. Enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok.

Kimsenin hakkına gözümüzü dikmeden, ama kimseye de hakkımızı yedirmeden hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Yunanistan başta olmak üzere bu mesele karşımıza dikilenlerin hepsi de haklı olduğumuzu iyi biliyor. Özellikle AB Yunanistan'ı şımartıp üzerimize salarken, bir kez daha kendi ilkelerine ihanet ettiğini görmelidir.

Ortada dolaşan ve hiçbir geçerliliği olmayan saçma sapan haritaların yarın öbür gün en büyük zararı AB'ye verebileceği unutulmamalıdır.

Bugün gelecek nesillere önemli bir miras bırakacağız. Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin. Bir kez daha doğalgaz rezervi keşfimizin ve ardından gelecek yeni keşiflerin milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

CARİ AÇIK DEFTERİ KAPANIYOR

Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün yine bir Ağustos ayında, enerji alanında hep ifade edilen makus talihini tarihe gömdüğümüz büyük bir zafere imza attık. Bu süreçle birlikte inşallah özellikle enerji başta olmak üzere, ekonomi ve savunma sanayii de tam bağımsızlık yolunda çok büyük bir adım attı.

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Bugün burada ifade edilen keşif, 83 milyonun. Hakkari'den Edirne'ye Artvin'den Muğla'ya vatandaşlarımızın her birinin sevinç yaşayacağı büyük bir adım atılıyor. Bugün burada gemideki arkadaşlarla da teknik süreci değerlendirdikten sonra şunu ifade edebilirim ki, mevcut keşif ve potansiyelle birlikte inşallah ülkemizin gündeminde cari açık konusunu artık kaldırdığımız; çünkü ortalama 40 milyar dolarlık enerji ithalatı yapan bir ülke Türkiye.

OYNAT 01:00 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Cari açık konusunu değil, cari fazlayı konuşacağız Zonguldak açıklarında Fatih sondaj gemisinde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, canlı bağlantıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'de cari açık konusunun gündemden kalkacağını ve artık cari fazla ve döviz fazlası döneminin başlayacağını söyledi. BiP'te paylaş

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Bugün potansiyelle birlikte cari açığı değil, cari fazlayı, döviz fazlasını konuşacağımız yeni bir dönemin başladığını şu son saat içerisindeki bilgilendirmelerle görmüş oldum.

Ve Allah'ın izniyle Türkiye artık yeni bir döneme giriyor.Artık ne doğu ne batı yeni eksen Türkiye söylemiyle yeni bir sürece gidiyoruz.

Ben burada hakikaten bu süreçte özellikle milli enerji ve maden politikaları anlamında önemli bir mücadeleyi ortaya koyan, 2015-2016-2017'den bugüne kadar müthiş bir çaba koyan bu ekibe, başta bakanımız Fatih Dönmez bey olmak üzere, gemideki tüm bu ekibe ve onlardan da öte bu yolculukta 70-80 bin kişilik enerji bakanlığı ailesindeki isimsiz kahramanların hepsinin alınlarından öpüyorum. Muazzam ve çileli bir yolculukla, günlerce bu mücadelelerle bu neticeyi ortaya koydukları için şükranlarımı sunuyorum.

Sayın Cumhurbaşkanım başta size, ilk günden itibaren bize inanarak arkamızda durduğunuz için size şükranlarımı sunuyorum. Cenabı Allah'a hamd ediyorum ki, bizi başta sizlere ve milletimize mahçup etmediği için. Cenabı Allah hiçbir emeği zayii etmiyor. İnanıyorsanız, çalışıyorsanız, bir amaç uğruna mücadele ediyorsanız Allah her işin sonunu hayra tevdi ediyor.

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GAZIN DEĞERİ YÜKSEK MALİYETİ DÜŞÜK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanım; zatıalinizi ve aziz milletimizi Fatih Sondaj gemisinden selamlıyorum. Bugün çok önemli bir gün. Türkiyemiz için, milletimiz için tarihi dönüm noktalarında olacak bir günün heyecanını yaşıyoruz.

Reuters Törene Fatih Sondaj Gemisi'inden bağlanan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Bir anaktedla sözlerime başlamak istiyoruz. Bakanlık görevini sayın Albayrak'tan aldığım gün aramızda şöyle bir görüşme gerçekleşmişti. Tüm şehirlerimize doğal gazı götürdüğümüzü ifade etmiştim. Bugün 81 ilimizde doğal gaz var. 60 milyon vatandaş doğalgaza erişmiş durumda. Yeni dönemde odaklanacağımız esas konunun doğal gaz ve petrol arama olacağını ifade etmiştim. Siz de kolaylık dilemiştiniz.

Fatih sondaj gemisini 2018'de Antalya'ya göndermeden önce şöyle bir diyalog gerçekleşmişti aramızda. "Desteğiniz bizim için çok önemli. İngiltere 150'inci denemede buldu, Norveç 30'uncu denemede buldu" deyince, "Bizim o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih" demiştiniz.

Dedik ki, potansiyeli en yüksek olan lokasyonlara ağırlık vereceğiz. İnşallah ilk 10 sondajda bir keşif yakalayalım. Bugün burası dokuzuncu derin deniz sondajımız. Rabbimize hamd ediyorum, bizi bu güzel keşifle buluşturdu. Bu bölgedeki sismik çalışmalara 14 ay önce Batı Karadeniz Sakarya Gaz Sahası bölgesinde başladık. 2 bin kilometrelik alanın adeta röntgen filmini çektik.

İki tane önemli gaz kaynağı adını verdiğimiz rezervi kestik. Gazla buluştuk, sondaja bir hafta 10 gün ara verdik. Sürekli testleri yapıldı. Detaylı çalışmalardan sonra, sizin de biraz önce açıkladığı gibi gaz miktarını, rezerv miktarını tespit ettiler. Burada işlemimiz henüz bitmedi. Yaklaşık 1000 metrelik daha derine ineceğiz. Sismik veriler bize aşağıda iki katmanın daha olduğunu, dolayısıyla kuvvetle muhtemel inşallah oralarda da gaz kaynağına ulaşacağımızı gösteriyor.

Yine bu bölgede, inşallah en kısa süre içerisinde yeni tespit kuyularını açacağız. Sizin de bize koymuş olduğunuz hedef inşallah cumhuriyetimizin yüzüncü yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız.

Yapılan testler sonucunda bulunan gazın değeri çok yüksek. Maliyeti düşük olacak.

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"MÜJDE VERECEĞİZ"

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağını belirterek, "Cuma günü tüm milletimize bir müjde vereceğiz. Biz de bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" demişti.

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