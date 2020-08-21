Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi Karadeniz'de bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün önce fabrika açılışında verdiği ve tüm Türkiye'nin merakla beklediği büyük müjdeyi açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldıktan sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne gelerek milyonların beklediği açıklamanın detaylarını aktarıyor.

Milyonların beklediği müjde açıklanıyor https://t.co/g4eqLqnK6P — Yeni Şafak (@yenisafak) August 21, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'ye ulaştı...

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın kıymetli mensupları, değerli misafirler, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Bugün ülkemiz bakımından tarihi öneme sahip bir müjdeyi paylaşmak üzere sizlerle bir aradayız.

Bilindiği gibi enerji kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında, milli bağımsızlığın tesisinde de çok büyük öneme sahiptir.

Ülkelerin ortaya koydukları vizyonun hayata geçebilmesi enerjideki istikrarla orantılıdır. Dünyada yaşanan hiçbir karmaşa, kaos, savaş, çekişme yoktur ki gerisinde öyle veya böyle enerji hesabı yatmasın.

İnsalık bizde petrol onlarda kalmış olabilir. Rabbim bize bambaşka yerde görülmedik bir zenginlikte kapı açtı. Bu alanda en üst lige çıkmış bir Türkiye var.

Biz hep önce insan dedik, önce dostluk-kardeşlik dedik. Hep önce mazlumlar ve mağdular dedik. Önce hak, hukuk, adalet dedik. İnsanlık bizde petrol onlarda kalmış olabilir, işte rabbim bize bambaşka bir yerde görülmedik zenginlikte bir kapı açtı.

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Yarın benzer kapılar başka yerlerde de önümüze açılacaktır.

Yüzlerce milyon dolarlık arama faaliyetleri sonunda üç beş sayfalk rapor dışında hiçbir şey geçmedi. Kimsenin günahını almıyoruz. Belkide gerçekten aradılar, ama bulamadılar.

Ama sonunda biz bu şekilde yürüyemeyeceğimizi gördük. Bu tür çalışmaların kiralam yöntemiyle değil, doğrudan milli kuruluşlarımız aracılığıyla yürütülmesini kararlaştırdık.

TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK DOĞALGAZ KEŞFİNİ KARADENİZ'DE GERÇEKLEŞTİRDİ

Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını 2017'de yeni baştan belirledik.

O dönem Berat Albayrak ile ardından gelen Fatih Dönmez kardeşimiz bu politikayı kararlılıkla uyguladılar.

Bu çerçevede derin deniz sondajlarını bizzat yapmanın arayışını girdik. Bugünkü sevinci bize yaşatan Fatih'in yanında Yavuz ve Kanuni sondaj gemimizle dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında olduk.

Yerli ve milli imkanlarla hareket ettiğimiz için bu başarıya ulaştık. Aziz milletim evet, sevincimizi hep birlikte yaşamak için şimdi müjdemizi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bugünkü sevinci bize Fatih yaşattı. Yavuz ve Kanuni ile bu alanda en önde ülkelerden biriyiz. 2 farklı sismik araştırma gemimiz ile bu filoyu güçlendirdik. Tamamen kendi ekipmanlarımız ve personelimiz ile çalışıyoruz.

Türkiye tarihini en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde Tuna-1 kuyusunda başladığı sondaj çalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervine ulaşmıştır.

Fatih sondaj gemimiz Tuna-1'deki sondajında hamd olsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda.

Kendisini Boğaz'dan uğurladığım günü hatırlıyorum. Ve o uğurlayışımızla birlikte hamd olsun neticeye de keşfe de ulaşmış olduk.

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İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Karadeniz'e uğurladığımız Fatih Sondaj gemimiz hepimizi gururlandırdı.

Daha önce Tuna-1 diye adlandırılan bu alanı Sakarya Gaz Sahası olarak isimlendirdiğimiz bu alanda gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmaları tamamlandı.

Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek.

Yıllarca enerjide dışa bağımlılığının maddi ve manevi sıkıntılarını çekmiş bir ülke olarak artık geleceğimize daha güvenle bakacağımıza inanıyoruz. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak, ardından inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz.

Doğal gazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan istifade etmeye başlayacağız.

Hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak. Üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır.

Bunca yıl sabırla, ilmek ilmek yürüttüğümüz çalışmaların ilk ve en büyük meyvesini almış oluyoruz. Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz'de 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Nihayet son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk.

İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Şu anda bakımda olan Kanuni'nin de yıl sonunda devreye girmesiyle Akdeniz'deki faaliyetlerimize hız vereceğiz. Keşifler için söylenen o güzel sözü; sondaj faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum.

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Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır.

Biz de arayacağız ve inşallah bulacağız. Sakarya Gaz Sahası'yla bismillah dedik. Allah'ın izniyle devamı da gelecek. Sadece denizlerde değil, kendi topraklarımızdaki aramaları da daha sıkı ve bilinçli şekilde yürütüyoruz.

Aziz milletim, ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız. Türkiye yıllarca bunun sancısını, sıkıntısını çekmiş, bedelini ödemiş bir ülkedir. Cari açığımızın en büyük sebebi de hep enerji olmuştur. Yerli ve yenilenebilir kaynaklara verdiğimiz önem sayesinde nisbi bir denge sağladık. Cari açığımızın ana sebebi bu değil mi, bu. Enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok.

Kimsenin hakkına gözümüzü dikmeden, ama kimseye de hakkımızı yedirmeden hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Yunanistan başta olmak üzere bu mesele karşımıza dikilenlerin hepsi de haklı olduğumuzu iyi biliyor. Özellikle AB Yunanistan'ı şımartıp üzerimize salarken, bir kez daha kendi ilkelerine ihanet ettiğini görmelidir.

Ortada dolaşan ve hiçbir geçerliliği olmayan saçma sapan haritaların yarın öbür gün en büyük zararı AB'ye verebileceği unutulmamalıdır.

Bugün gelecek nesillere önemli bir miras bırakacağız. Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin. Bir kez daha doğalgaz rezervi keşfimizin ve ardından gelecek yeni keşiflerin milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

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Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Ağustos ayında şanlı zaferlere imza attık. Bugün de enerji alanındaki makus talihimizi tarihe gömdük. Türkiye artık yeni bir döneme giriyor. Yılda 40 milyar dolar enerji için harcıyorduk. Buradaki potansiyel artık cari açığı değil cari fazlayı konuşturacak. Cari fazlayı konuşmaya başlayacağız.

"MÜJDE VERECEĞİZ"

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağını belirterek, "Cuma günü tüm milletimize bir müjde vereceğiz. Biz de bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" demişti.

Ayrıntılar geliyor...

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