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Annesiyle tartıştı evi ateşe verdi: Antalya Serik'te faciadan dönüldü

Annesiyle tartıştı evi ateşe verdi: Antalya Serik'te faciadan dönüldü

09:4715/04/2025, Tuesday
AA
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Annesine kızan genç evi ateşe verdi
Annesine kızan genç evi ateşe verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre; 25 yaşındaki Samet Ö., annesinin yaşadıkları tartışma sonrası evden gitmesi üzerine "Ben yalnız mı kalacağım?" diyerek evdeki eşyaları kırmaya başladı. Öfkesini alamayan genç ardından ise evi ateşe verdi. Facia çevre sakinlerinin mutfaktan çıkan dumanı görüp hemen itfaiyeye haber vermesiyle önlendi.

Antalya'nın Serik ilçesinde annesiyle tartışan kişi evini ateşe verdi.

Merkez Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın üçüncü katında yangın çıktı. Dumanı fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin mutfak kısmında hasar oluştu.

Evde yaşayan Samet Ö'nün (25), annesiyle tartıştığı, annesinin evden ayrılmasının ardından önce evdeki eşyalara satırla zarar verdiği ve sonra mutfakta yangın çıkardığı öğrenildi.

Samet Ö, polis tarafından gözaltına alındı.

Mahalle sakinlerinden Ebubekir Burunsuz, gazetecilere, Samet Ö. ile annesinin tartıştığını, sonrasında böyle bir olayın yaşandığını söyledi. Samet Ö'nün annesi evden çıktıktan sonra evdeki eşyaları kırdığını anlatan Burunsuz, "Samet Ö, annesi evden ayrılınca 'Ben yalnız mı kalacağım?' diyerek evdeki eşyaları kırmaya başladı. Daha sonra öfkesini alamayınca evi yakmış. Evden dumanlar çıktığını gördük, itfaiyeye haber verdik." diye konuştu.

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