Olay, yerel saatle 12.30 civarında (TSİ ile 13.30) meydana geldi. AFP'nin son dakika haberine göre Nantes kentindeki Notre-Dame de Toutes-Aides adlı lisede bıçakla silahlanan bir öğrenci, dört arkadaşına saldırdı. İlk soruşturma bulgularına göre, saldırgan daha sonra okul öğretmenleri tarafından etkisiz hale getirildi.





SALDIRGAN 15 YAŞINDA





Fransız BFM Tv'nin haberine göre ise saldırganın 15 yaşında bir öğrenci olduğu bildirildi. Bir polis sözcüsünün açıklamasına göre, polisler olay yerine gelmeden önce öğretmenler tarafından etkisiz hale getirildi.





Şu aşamada terörle bağlantılı bir motivasyona dair herhangi bir işaret bulunmadığı bildirildi.





Yerel medya, bir lise öğrencisinin yerel saatle öğle vakti Notre-Dame-de-Toutes-Aides okulunun bahçesine bıçakla girdiğini bildirdi.