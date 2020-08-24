Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından konuşuyor

Saat 15.50'de Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında başlayan kabine toplantısı son buldu. Toplantıda koronavirüs tedbirleri, dış ilişkiler ve Giresun'da yaşanan sel felaketi değerlendirildi. Erdoğan, toplantı sonrası açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Giresun'daki vergi mükelleflerini mücbir sebepler kapsamına alıyoruz.

Afetin duyulduğu andan itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla halkımızın yanında oldu. Hasar tespit çalışmalarının ardından yeniden inşa sürecine başlayacağız."

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