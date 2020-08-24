Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından konuşuyor
ANKARA

Son dakika haberleri: Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan, koronavirüs tedbirleri, dış ilişkiler ve Giresun'da yaşanan sel felaketinin gündeme geldiği toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Saat 15.50'de Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında başlayan kabine toplantısı son buldu. Toplantıda koronavirüs tedbirleri, dış ilişkiler ve Giresun'da yaşanan sel felaketi değerlendirildi. Erdoğan, toplantı sonrası açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Giresun'daki vergi mükelleflerini mücbir sebepler kapsamına alıyoruz.

Afetin duyulduğu andan itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla halkımızın yanında oldu. Hasar tespit çalışmalarının ardından yeniden inşa sürecine başlayacağız."

Ayrıntılar geliyor...

Abone Ol Google News
Giresun için mücbir sebep kararı

Giresun için
'mücbir sebep' kararı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.
Yükseliş devam ediyor

Yükseliş devam ediyor

​Bakan Koca, son 24 saatin tablosunu açıkladı.
Yunanistana anında yanıt

Yunanistan'a
anında yanıt

Türk ve müttefik ülke savaş gemileri ikili deniz eğitimleri gerçekleştirecek.
Can kaybı 8'e yükseldi

Can kaybı 8'e yükseldi

​Giresun'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.
Çocuklar için <br>maske uyarısı

Çocuklar için
maske uyarısı

"İki yaşına kadar olan çocuklara asla ve asla maske takılmamalı"
Çakarlı saldırgan tutuklandı

Çakarlı saldırgan tutuklandı

​İstanbul'da yol kesip dehşet saçmıştı.

Tünelin sonunda <br>ışık göründü

Tünelin sonunda
ışık göründü

DSÖ'den önemli koronavirüs aşısı açıklaması.
Oynayanlar 11 <br>izleyenler +18

Oynayanlar 11
izleyenler +18

​Afiş değişti ama fragman duruyor.
Koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalandı

​Test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Ben böyle bir şey görmedim!

Ben böyle bir şey görmedim!

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TVNET'e açıklama yaptı.

​Tarihi keşif sonrası indirim kapıları da aralanıyor.
10 dakika oksijene servetimi verirdim

10 dakika oksijene servetimi verirdim

48 gün yoğun bakımda kaldı.
Altında petrol var!

Altında petrol var!

Doğal gaz keşfi sonrası Sivas'tan ilginç çağrı..
Araçları <br>ateşe verdiler

Araçları
ateşe verdiler

Şampiyonlar Ligi finali sonrasında polisle çatıştılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.