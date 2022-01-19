Gündem Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattında gaz akışı yeniden başladı
KAHRAMANMARAŞ

Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nda gaz akışı yeniden başladı

Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın 511. kilometresinde yaşanan patlama ve yangın nedeniyle kesilen gaz akışı yeniden başladı.

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Haber Merkezi AA
Son Dakika: ​Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattında patlama: Gaz akışı yeniden başladı
Birçok elektrik ve aydınlatma direği ile yön levhalarının yandığı yangında, can kaybı yaşanmadı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde BOTAŞ’a ait petrol boru hattında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangın tamamen söndürülmüştü.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın 511. kilometresinde dün akşam saatlerinde patlama ve bunun sonucunda yangın çıktığı hatırlatıldı.

Yangın tamamen söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının da tamamlandığı belirtilen açıklamada, "BOTAŞ ekipleri tarafından gerekli tüm tedbirler alınmış olup petrol akışı başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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