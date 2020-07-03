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Son dakika: İstanbul Bayrampaşa'da kültür merkezinde yangın

İstanbul Bayrampaşa'da kültür merkezinde yangın

İstanbul Bayrampaşa'da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bayrampaşa'da bir kültür merkezinde yangın çıktı.

Alınan ilk bilgilere göre, Bayrampaşa'daki Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bayrampaşa'da kültür merkezinde yangın
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Bayrampaşa'da kültür merkezinde yangın
Bayrampaşa'da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.


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