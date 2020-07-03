İstanbul Bayrampaşa'da kültür merkezinde yangın

Bayrampaşa'da bir kültür merkezinde yangın çıktı.
Alınan ilk bilgilere göre, Bayrampaşa'daki Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bayrampaşa'da bir kültür merkezinde yangın çıktı.
Alınan ilk bilgilere göre, Bayrampaşa'daki Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.