Gündem Osmaniyede gasp dehşeti Dört araca çarptı beş kişiyi yaraladı
OSMANİYE

Osmaniye'de gasp dehşeti: Dört araca çarptı beş kişiyi yaraladı

Osmaniye'de silahla yaralama olayına karıştıktan sonra silah zoruyla durdurduğu kamyoneti gasbeden M.S.T., kaçarken bir polis otosu ile 3 araca çarptı. Kazada 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Son dakika Osmaniye haberleri: Gasp ettiği araçla dört araca çarptı beş kişiyi yaraladı
Silahla yaralama şüphelisi gasbettiği kamyonetle polis otosu ve 3 araca çarptı

Olay, saat 22.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 7039 Sokak'ta meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği E.K.'yı tabancayla vurarak yaraladığı öne sürülen M.S.T. (19) yaya olarak kaçarken, Sami K. yönetimindeki 31 ABG 602 plakalı kamyoneti silah zoruyla durdurup, gasbetti. Durumun bildirilmesi üzerine polis, M.S.T.'yi aramaya başladı. M.S.T.'nin kaçtığı kamyoneti seyir halindeyken bulan polis ekibi, 'dur' ihtarında bulundu.

Silahla yaralama şüphelisi gasbettiği kamyonetle polis otosu ve 3 araca çarptı
Silahla yaralama şüphelisi gasbettiği kamyonetle polis otosu ve 3 araca çarptı

Polisin ihtarına aldırış etmeyen şüpheli, kaçmaya başladı. Kovlama sırasında M.S.T., Kurtuluş Mahallesi 7001 Sokak'ta il olarak yolu kapatmak isteyen resmi polis aracına, ardından 2 otomobille ve bir özel halk otobüsüne çarparak durdu.

Silahla yaralama şüphelisi gasbettiği kamyonetle polis otosu ve 3 araca çarptı
Silahla yaralama şüphelisi gasbettiği kamyonetle polis otosu ve 3 araca çarptı

2'Sİ POLİS TOPLAM 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada polis otosunda bulunan komiser yardımcısı E.G. ve polis memuru M.Ç. ile şüpheli M.S.T., ayrıca çarptığı araçlarda bulunan M.S.Y. ve M.E.K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. M.S.T. tarafından tabanca ile bacağından silahla vurularak yaralanan E.K. de hastanede tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan M.S.T., gözaltına alındı.

Silahla yaralama şüphelisi gasbettiği kamyonetle polis otosu ve 3 araca çarptı
Silahla yaralama şüphelisi gasbettiği kamyonetle polis otosu ve 3 araca çarptı

Bu arada gasbedilen kamyonetin polis otosu ile diğer araçlara çarpma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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