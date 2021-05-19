İzmir Valisi Köşger'den deprem açıklaması: Şu ana kadar olumsuz, can ve mal kaybına ilişkin herhangi bir bize intikal etmiş bilgi yok

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Menderes ilçesinde bugün 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Depremin ardından ekiplerin hemen yönlendirildiğini belirten Köşger, "Şu ana kadar olumsuz, can ve mal kaybına ilişkin herhangi bir bize intikal etmiş bilgi yok" dedi.

GÜNDEM İzmir'de art arda iki deprem meydana geldi

Köşger, bölgeye tarama amacıyla AFAD ekiplerinin yönlendirildiğini de sözlerine ekledi.

Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki ise ilçede olumsuz bir durumun olmadığını, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla görüşmeyi sürdürdüklerini bildirdi.