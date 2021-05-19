Gündem İzmir Valisi Köşgerden deprem açıklaması Şu ana kadar olumsuz, can ve mal kaybına ilişkin herhangi bir bize intikal etmiş bilgi yok
İZMİR

İzmir Valisi Köşger'den deprem açıklaması: Şu ana kadar olumsuz, can ve mal kaybına ilişkin herhangi bir bize intikal etmiş bilgi yok

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, merkez üssü Menderes ilçesi olan 4,3 ve 4,2 büyüklüğündeki depremlere ilişkin kendilerine şu ana kadar olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Son dakika... Vali Köşgerden İzmirdeki depremlere ilişkin açıklama
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Menderes ilçesinde bugün 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Depremin ardından ekiplerin hemen yönlendirildiğini belirten Köşger, "Şu ana kadar olumsuz, can ve mal kaybına ilişkin herhangi bir bize intikal etmiş bilgi yok" dedi.

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İzmir'de art arda iki deprem meydana geldi

Köşger, bölgeye tarama amacıyla AFAD ekiplerinin yönlendirildiğini de sözlerine ekledi.

Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki ise ilçede olumsuz bir durumun olmadığını, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla görüşmeyi sürdürdüklerini bildirdi.

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AFAD büyüklüklerini 4.3 ve 4.2 olarak açıkladı.

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