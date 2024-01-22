|
Gündem

Son söz TBMM'de: İsveç'in NATO üyeliği bu hafta oylanacak

İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili düzenleme bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak. Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde İsveç'in NATO üyeliğine vize verilecek.

19:32 - 22/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:41 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İsveç'in NATO'ya katılım talebi Meclis'te oylamaya sunulacak.
İsveç'in NATO'ya katılım talebi Meclis'te oylamaya sunulacak.

NATO'ya İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, 26 Aralık 2023'te TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edilmişti.

Son söz TBMM Genel Kurulu'nda

İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili düzenleme bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak.

Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde İsveç'in NATO üyeliğine vize verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son sözü Meclis'e bırakmıştı

İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, 23 Ekim 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmişti.

NATO nedir, ne zaman kuruldu?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 31 üye ülkeden oluşan uluslararası bir ittifaktır. 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Antlaşması'nın imzalanması ile kuruldu.

31 üye ülkenin ikisi Kuzey Amerika'da (Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada), yirmi sekizi ise Avrupa'da yer almaktadır. İzlanda dışında her ülkenin ordusu bulunmaktadır. NATO üyesi üç ülke (ABD, Birleşik Krallık ve Fransa) nükleer silaha sahiptir. Başlangıçta 12 ülkenin kurucu ülke olarak kurduğu örgüte, En son 4 Nisan 2023'te Finlandiya katıldı.

NATO şu anda genişleme politikasını kullanarak Bosna-Hersek, Gürcistan ve Ukrayna'ya kapılarını açtı ve bu ülkeleri aday üyeler olarak tanıyor.


NATO bu Türk'ün peşinde! Tüm dünyaya damga vurdu: 'Türkiye'nin de yapabileceğini gösterdik' dedi
NATO bu Türk'ün peşinde! Tüm dünyaya damga vurdu: 'Türkiye'nin de yapabileceğini gösterdik' dedi

NATO'nun peşinden koştuğu ve NATO Müttefik Hava Komutanlığı'nın birçok tatbikata davet ettiği Türk Hava Kuvvetleri'ne (THK) ait savaş uçağı, İHA ve diğer uçakları havada fotoğraflayan Cem Doğut, hava fotoğrafçılığını anlattı. Profesyonel olarak 2011 yılında THK'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünün kutlandığı hava gösterilerinde havacılık fotoğrafçılığına adım atan Cem Doğut, birçok savaş uçağı, İHA ve diğer uçakları havada fotoğrafladığını söyledi. THK'nin 100'üncü yıl etkinliğiyle havacılık fotoğrafçılarına bakışının değiştiğini belirten Doğut, "Etkinliğe katılan çok sayıda yerli ve yabancı havacılık fotoğrafçısı olması nedeniyle başta Anadolu Kartalı tatbikatlarında havacılık fotoğrafçıları günü (Spotter Day) yapılmaya başlandı. Dünyada sıkça yapılan havadan havaya fotoğraf çekimlerinin Türkiye'de de yapılabileceğini göstermiş olduk. Yaptığımız iş aslında gönüllü olarak hava kuvvetlerinin tanıtımını yapmak olduğu için bu her iki taraf için karlı bir ilişki" dedi.



#TBMM
#İsveç
#NATO
6 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Cengiz Topel Yıldırım kimdir?