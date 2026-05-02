Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Sosyal medya ve dijital platformlara yönelik yeni düzenleme yasalaştı. Çocukların korunmasını merkeze alan düzenleme, sosyal ağlardan oyun platformlarına kadar geniş bir alanı kapsıyor.

İşte merak edilenler:

1 Sosyal medya düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek?

Kanundaki ilgili maddeler, yayım tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

2 15 yaş sınırı ne anlama geliyor?

Yeni düzenlemeye göre sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak.

3 15 yaş üstü çocuklar için nasıl bir sistem olacak?

15 yaşını dolduran çocuklar için sosyal medya platformları, ayrıştırılmış ve güvenli hizmet sunmakla yükümlü olacak.

4 Çocuklar sosyal medyada nasıl korunacak?

Platformlara yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu getirildi. Ayrıca içerik ve hizmetler çocuklara uygun şekilde filtrelenecek.

5 Ebeveynler için hangi yeni araçlar geliyor?

Sosyal medya şirketleri, ebeveynlere yönelik kontrol mekanizmaları sunacak.

Bu araçlar, hesap yönetimi, harcama ve abonelik kontrolü, kullanım süresi sınırlaması gibi özellikleri içerecek.

6 Sosyal medya şirketlerine hangi yükümlülükler getirildi?

Şirketler açık, anlaşılır ve kullanıcı dostu sistemler kurmak, zararlı içerikleri engellemek ve çocuklara yönelik riskleri azaltmak zorunda olacak.

7 Kurallara uymayan platformlara ne olacak?

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlara idari yaptırımlar uygulanacak. Bu yaptırımlar arasında reklam yasağı ve bant daraltma da bulunuyor.

8 Dijital oyunlara yönelik hangi kısıtlamalar getirildi?

Oyun platformları, yaş derecelendirmesi yapılmamış oyunları sunamayacak. Gerekirse en yüksek yaş grubuna göre sınıflandırma yapılacak.

9 Oyun platformları için yeni zorunluluklar neler?

Türkiye'de belirli kullanıcı sayısını aşan yurt dışı oyun platformları, Türkiye’de temsilci bulunduracak, yetkili kurumların taleplerine hızlı yanıt verecek, ebeveyn kontrol araçları sunacak.

10 Düzenlemenin temel amacı ne?

Yeni yasa ile hedef, çocukları dijital ortamın risklerinden korumak, ebeveyn denetimini güçlendirmek ve sosyal medya ile oyun platformlarını daha güvenli hale getirmek. Düzenleme, özellikle 15 yaş altına erişim yasağı ve ebeveyn kontrol sistemleri ile sosyal medyada köklü bir değişimin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.





CEZALAR YOLDA

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlara 1 milyon liradan 10 milyon liraya kadar, ihlalin devam etmesi halinde ise 10 milyon liradan 30 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek. Verilen cezaya rağmen yükümlülükler yerine getirilmezse, platformlara Türkiye’de reklam verilmesi yasaklanabilecek ve yeni sözleşme yapılamayacak. İhlalin sürmesi halinde mahkeme kararıyla platformların internet trafiği önce yüzde 50, devamında yüzde 90'a kadar daraltılabilecek. Dijital oyun platformları da benzer şekilde önce idari para cezası, ardından yüzde 30 ve yüzde 50'ye kadar bant daraltma yaptırımıyla karşı karşıya kalabilecek.



