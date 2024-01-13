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Sosyal medyada dolaşıma sokulan 'cesetler torbalarla taşındı' videosuna yalanlama: Ceset değil kamp çadırı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşıma sokulan, "6 Şubat depreminin ardından Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler torbalarla taşındı." iddialarını yalanladı. Görüntülerdeki siyah torbaların ceset değil yurt dışından depremzedeler için gönderilen kamp çadırları olduğu bildirildi.

18:33 - 13/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:57 - 13/01/2024 Cumartesi
AA
'İskenderun'da cesetler tır kasasında taşındı' yalanı.
'İskenderun'da cesetler tır kasasında taşındı' yalanı.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bahse konu videoda görülen tırda iddia edildiği gibi "ceset torbaları" değil, deprem zamanında sivil toplum kuruluşları ve bağışçılar tarafından gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bağış yoluyla deprem bölgesine gönderilen kamp çadırlarının taşındığı belirtildi.

"Tüm naaşlar aile ve yakınlarına teslim edildi"

Söz konusu görüntülerin İskenderun'da değil, Samandağ ilçesinin Atatürk Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda kaydedildiğinin tespit edildiği bildirilen açıklamada,
"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, '6 Şubat depreminin ardından Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler torbalarla taşındı.' iddiası doğru değildir. Samandağ'ı da etkileyen depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın naaşları aile ve yakınlarına teslim edilerek defin işlemleri gerçekleştirilmiştir."
ifadelerine yer verildi.


#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#Hatay
#İskenderun
#Ceset
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