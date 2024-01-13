Sosyal medyada dolaşıma sokulan 'cesetler torbalarla taşındı' videosuna yalanlama: Ceset değil kamp çadırı

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, '6 Şubat depreminin ardından Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler torbalarla taşındı.' iddiası doğru değildir. Samandağ'ı da etkileyen depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın naaşları aile ve yakınlarına teslim edilerek defin işlemleri gerçekleştirilmiştir."