'Hakkari Çukurca'da silah sesleri' haberlerine yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada altı askerimizin şehit olduğunu, ikisi ağır yedi Mehmetçiğin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, 12 teröristin de öldürüldüğü bildirildi.