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'Hakkari Çukurca'da silah sesleri' haberlerine yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, şehit haberleri sonrası sosyal medyada dolaşıma sokulan, "Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çatışma sesleri yükseliyor" haberlerinin doğru olmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Çukurca ilçesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamaktadır" denildi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
01:01 - 13/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 09:01 - 13/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
'Hakkari'de çatışma çıktı' haberleri asılsız çıktı.
'Hakkari'de çatışma çıktı' haberleri asılsız çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada altı askerimizin şehit olduğunu, ikisi ağır yedi Mehmetçiğin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, 12 teröristin de öldürüldüğü bildirildi.

Kahreden haber sonrası, sosyal medya provokatörleri,
"Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çatışma sesleri yükseliyor"
yalanını yaydı.

Hakkari Çukurca'da silah sesleri haberlerine yalanlama

Bazı haber sitelerinin de iddiaları haberleştirmesi sonrası yayılan iddialara ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada,
"Çukurca ilçesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamaktadır"
denildi.
Açıklamanın tamamı şöyle:

"Dijital mecralarda paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çatışma sesleri yükseliyor" iddiası doğru değildir.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde herhangi bir olumsuzluk veya iddia edildiği gibi silahlı çatışma yaşanmamaktadır."



#Hakkari
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#Şehit
10 saat önce
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