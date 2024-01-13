Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada altı askerimizin şehit olduğunu, ikisi ağır yedi Mehmetçiğin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, 12 teröristin de öldürüldüğü bildirildi.
Hakkari Çukurca'da silah sesleri haberlerine yalanlama
Bazı haber sitelerinin de iddiaları haberleştirmesi sonrası yayılan iddialara ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı.
"Dijital mecralarda paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çatışma sesleri yükseliyor" iddiası doğru değildir.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde herhangi bir olumsuzluk veya iddia edildiği gibi silahlı çatışma yaşanmamaktadır."