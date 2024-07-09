Staj için gelen öğrenciyi 'başörtüsü' gerekçesiyle kabul etmemişti: Kolej yetkilisinin yargılandığı davada karar

Emekli Öğretmen Seyfi Günaçtı, 67 yıldır biriktirdiği gazete arşivini farklı konu başlıklarında tasnif ederek dosyalıyor. Bu alışkanlığın başörtüsü haberlerini takibiyle başladığından bahseden Günaçtı, “O yıllarda başörtüsü gündemdeydi. Ben de ‘Ben bunları biriktireceğim sonra yarın birileri ‘Biz bunu söylemedik’, ‘Biz bunu yapmadık’ diyemesin’ diye düşünerek biriktirmeye başladım. Sadece başörtüsü haberlerleriyle ilgili 12 dosyam var” diyor.