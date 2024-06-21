Çoğunluğu Müslüman olan ülkeden skandal karar: Meclis onay verdi başörtüsü resmi olarak yasaklandı

“Vogue dergisinin ilk başörtülü moda editörü” olarak adını duyuran Rawdah Mohamed, moda dünyasının kalbi olan Fransa’daki 18 yaş altındaki kızlara başörtüsü yasağını ilk protesto eden isim. “Başörtümden elinizi çekin” kampanyasını başlatan Mohamed, “Beni olumsuz etkileyen bir şeyin karşısında durmak istedim. Din için savaşıyorsunuz ve var olma hakkınız için savaşıyorsunuz ki kimse gelip size ‘Müslüman kadın dışında herkesin söz hakkı var’ diyemesin” açıklamasını yapıyor.