Çoğunluğu Müslüman olan ülkeden skandal karar: Meclis onay verdi başörtüsü resmi olarak yasaklandı

AĞIR CEZALAR GELDİ
BASKILAR 2007'DE BAŞLAMIŞTI
Tacikistan'da başörtüsüne yönelik baskı 2007'de başlamış, bazı kıyafetler okullarda yasaklanmış, daha sonra kural tüm kamu kurumlarını kapsayacak şekilde genişletilmişti. Tacikistanlı yetkililer, 2017'de kadınları Tacik kıyafetleri giymeye çağırmış, 2018'de önerilen kıyafetler hakkında 376 sayfalık bir kılavuz yayınlanmıştı.
ERKEKLERİN SAKAL UZATMASI YASAKLANMIŞTI
Tacikistan sakal uzatmayı da gayri resmi olarak yasaklamış ve binlerce kişinin sakallarının polis tarafından zorla tıraş edildiği bildirilmişti.