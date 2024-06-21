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Dünya

Çoğunluğu Müslüman olan ülkeden skandal karar: Meclis onay verdi başörtüsü resmi olarak yasaklandı

Daha önce kamu kurumlarında ve okullarda başörtüsü takılmasını yasaklayan Tacikistan'da, başörtüsü tamamen yasaklandı. Başörtüsünün giyilmesi, ithal edilmesi, satılması ve reklamıyla ilgili yasakları ihlal edenlere para cezası verilecek.

19:31 - 21/06/2024 Cuma
Güncelleme: 19:58 - 21/06/2024 Cuma
IHA
Yasa tasarısı Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından imzalandı.
Yasa tasarısı Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından imzalandı.
Tacikistan'da Müslümanlara yönelik yeni kısıtlamalar getirildi. Çoğunluğu Müslüman olan ülkede parlamentonun üst kanadı
Milli Meclis, 19 Haziran'da başörtüsünün yasaklanmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Yasa çerçevesinde ayrıca Ramazan ve Kurban bayramlarının çocuklar tarafından kutlanması da yasaklandı.
Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi tarafından 8 Haziran'da kabul edilen yasa tasarısı, dün Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından imzalanmasının ardından yürürlüğe girdi.
Yasa, “milli değerlerin korunması amacıyla Tacik kültürüne uygun olmayan yabancı kültürlere ait kıyafetlerin giyilmesini, ithal edilmesini, satılmasını ve reklamının yapmasını" yasaklıyor.

AĞIR CEZALAR GELDİ

Yasaya uyulmaması durumunda bireylere 740 dolar, kurumlara ise 5 bin 400 dolara kadar para cezası verilmesi öngörülürken, hükümet yetkililerine 3 bin 700 dolar, dini otoritelere ise 5 bin 60 dolar civarında para cezası verilebilecek.

BASKILAR 2007'DE BAŞLAMIŞTI

Tacikistan'da başörtüsüne yönelik baskı 2007'de başlamış, bazı kıyafetler okullarda yasaklanmış, daha sonra kural tüm kamu kurumlarını kapsayacak şekilde genişletilmişti. Tacikistanlı yetkililer, 2017'de kadınları Tacik kıyafetleri giymeye çağırmış, 2018'de önerilen kıyafetler hakkında 376 sayfalık bir kılavuz yayınlanmıştı.

ERKEKLERİN SAKAL UZATMASI YASAKLANMIŞTI

Tacikistan sakal uzatmayı da gayri resmi olarak yasaklamış ve binlerce kişinin sakallarının polis tarafından zorla tıraş edildiği bildirilmişti.



#Tacikistan
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