28 Şubat kafası hâlâ canlı

Ankara'da görülen davada bir avukatın, 2 hakimin başörtülü olması nedeniyle reddihakim talebinde bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada uyuşturucu suçundan yargılanan U.A. ve S.B.’nin avukatı Alperen Demirdiş, “Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum” demişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili açıklama yaptı. Mahkeme heyetindeki başkan ve üye hakimin başörtülü olması nedeniyle reddihakim talebinde bulunulmasını “eski Türkiye kafası” olarak niteleyen Tunç, “Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasp eden 28 Şubat zihniyetiyle hareket etmek, hak arama hürriyetinin teminatı olan bir avukata yakışmamıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa'ya göre herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğunu, kimsenin dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamayacağını ve suçlanamayacağını vurgulayan Tunç şunları kaydetti: “Avukatın yaptığı yakışıksız hareket, başı açık ya da kapalı olsun tüm kadın hakim ve savcılarımızı da derinden üzmüştür. Kadınlara ikinci sınıf muamelesi yapan, hak ve özgürlüklere hakaret eden bu tür olaylar artık geride kalmıştır. Son 22 yılda temel hak ve özgürlüklerin önünü açtığımız ülkemizde takınılan bu tavır asla kabul edilemez. Yaşanan üzücü olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.”