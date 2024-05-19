|
Gündem

28 Şubat kafası hâlâ canlı

Ankara Adliyesi’nde uyuşturucu sanıklarının avukatı Alperen Demirdiş’in 2 hakimin başörtülü olmasını “laikliğe aykırı!” bulup reddihakim istemesine sert tepki var. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, avukatın tavrı için "28 Şubat zihniyeti" yorumunu yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş de, "Çağ dışı bir refleksin hâlâ canlı olmasından esef duyuyoruz" dedi.

04:00 - 19/05/2024 Pazar
Güncelleme: 03:25 - 19/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ankara'da görülen davada bir avukatın, 2 hakimin başörtülü olması nedeniyle reddihakim talebinde bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada uyuşturucu suçundan yargılanan U.A. ve S.B.’nin avukatı Alperen Demirdiş, “Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum” demişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili açıklama yaptı. Mahkeme heyetindeki başkan ve üye hakimin başörtülü olması nedeniyle reddihakim talebinde bulunulmasını “eski Türkiye kafası” olarak niteleyen Tunç, “Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasp eden 28 Şubat zihniyetiyle hareket etmek, hak arama hürriyetinin teminatı olan bir avukata yakışmamıştır” değerlendirmesinde bulundu.

BU TAVIR KABUL EDİLEMEZ

Anayasa'ya göre herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğunu, kimsenin dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamayacağını ve suçlanamayacağını vurgulayan Tunç şunları kaydetti: “Avukatın yaptığı yakışıksız hareket, başı açık ya da kapalı olsun tüm kadın hakim ve savcılarımızı da derinden üzmüştür. Kadınlara ikinci sınıf muamelesi yapan, hak ve özgürlüklere hakaret eden bu tür olaylar artık geride kalmıştır. Son 22 yılda temel hak ve özgürlüklerin önünü açtığımız ülkemizde takınılan bu tavır asla kabul edilemez. Yaşanan üzücü olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.”



#Başörtüsü
#Ankara Adliyesi
#Alperen Demirdiş
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AFAD kira yardımı ne zaman yatacak 2024? Mayıs ayı AFAD depremzede kira yardımı yattı mı, ödendi mi?