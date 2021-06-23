Stajer doktor özel güvenlikler tarafından darp edildi

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Bağcılar’da bir sitede yaşandı.

Özel bir üniversite hastanesinde stajyer doktor olarak çalışan Hamdi Arslanoğlu, nöbetten dönerek eve geldi ve internetten yemek siparişi verdi. Sitenin güvenlik görevlileri yemeği getiren kuryeden kimlik istedi.

Kimlik alma yetkin yok

Ancak kurye kimliğini vermek istemedi. Kurye de bunun üzerine Arslanoğlu’nu telefonla arayarak güvenlik görevlilerinin kimliğini istediğini ve kendisinin vermek istemediğini söyledi. Arslanoğlu kuryeye haklı olduğunu, güvenlik görevlilerinin kimlik alma gibi bir yetkisinin olmadığını ifade etti.

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Stajyer doktor Hamdi Arslanoğlu, aşağıya inerek yemeğini kendisi teslim aldı ve yukarı çıktı. Sorasında Arslanoğlu, güvenlik amiri ile telefonda görüşerek ona da kimlik sorma yetkilerinin olmadığını söyledi.

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Geliyoruz

Telefonda bir süre daha tartıştıktan sonra güvenlik amiri “Geliyoruz lan!” dedi. Arslanoğlu da konuşmak için aşağı indi ancak tartışma bir süre de aşağıda devam ettikten sonra 3 özel güvenlik görevlisi Arslanoğlu’nu cop, tekme ve yumruklarla saldırı.

Arslanoğlu, darp raporu alarak sitenin güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.