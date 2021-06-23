Gündem Stajer doktor özel güvenlikler tarafından darp edildi
3. SAYFA

Stajer doktor özel güvenlikler tarafından darp edildi

İstanbul Bağcılar’da bir sitede yaşayan stajyer doktor Hamdi Arslanoğlu, nöbetten dönerek internetten yemek siparişi verdi. Siparişi getiren kuryeyi içeri almayan güvenlik görevlileri ile doktor arasında tartışma çıktı. Sayıca fazla olan güvenlik görevlileri Arslanoğlu'nu cop, tekme ve yumruklarla darp etti.

Haber Merkezi İHA
Stajer doktor özel güvenlikler tarafından darp edildi
Foto:Arşiv

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Bağcılar’da bir sitede yaşandı.

Özel bir üniversite hastanesinde stajyer doktor olarak çalışan Hamdi Arslanoğlu, nöbetten dönerek eve geldi ve internetten yemek siparişi verdi. Sitenin güvenlik görevlileri yemeği getiren kuryeden kimlik istedi.

Kimlik alma yetkin yok

Ancak kurye kimliğini vermek istemedi. Kurye de bunun üzerine Arslanoğlu’nu telefonla arayarak güvenlik görevlilerinin kimliğini istediğini ve kendisinin vermek istemediğini söyledi. Arslanoğlu kuryeye haklı olduğunu, güvenlik görevlilerinin kimlik alma gibi bir yetkisinin olmadığını ifade etti.

İzmir'de doktora şiddet: Makasla kovalayıp yumrukladı
GÜNDEM
İzmir'de doktora şiddet: Makasla kovalayıp yumrukladı

Stajyer doktor Hamdi Arslanoğlu, aşağıya inerek yemeğini kendisi teslim aldı ve yukarı çıktı. Sorasında Arslanoğlu, güvenlik amiri ile telefonda görüşerek ona da kimlik sorma yetkilerinin olmadığını söyledi.

Geliyoruz

Telefonda bir süre daha tartıştıktan sonra güvenlik amiri “Geliyoruz lan!” dedi. Arslanoğlu da konuşmak için aşağı indi ancak tartışma bir süre de aşağıda devam ettikten sonra 3 özel güvenlik görevlisi Arslanoğlu’nu cop, tekme ve yumruklarla saldırı.

Arslanoğlu, darp raporu alarak sitenin güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.

Doktora şiddet uyguladığı iddia edilen akademisyen Doç. Dr. Katar isyan etti: Asıl biz darp edildik
GÜNDEM
Doktora şiddet uyguladığı iddia edilen akademisyen Doç. Dr. Katar isyan etti: Asıl biz darp edildik
Abone Ol Google News
70 hastalığa şifa oluyor

70 hastalığa şifa oluyor

​Bingöl'de üreticilerin tatlı telaşı başladı.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulunacak.
Akın akın geliyorlar: Ruslar hava trafiğini yüzde 45 artırdı

​Rus turist tamam sıra İngiliz'de.

Çok sayıda ile kuvvetli yağış uyarısı.

Şef Ömür Akkor'dan Türkiye'nin Gastronomi Atlası.

Alevlerin arasında kalan ​üç kardeş hayatını kaybetti

​Günde 4 reklam izlettiren saadet zinciri yakayı ele verdi.

​Yeni cazibe merkezi oldu, göz kamaştırıyor.

Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.