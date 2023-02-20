Süper Kupa formasına 550 bin lira: Spor dergisi Socrates depremzedeler yararına açık artırma düzenledi

Spor dergilerinden Socretes, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak için spor, sanat ve kültür dünyasından 100’ü aşkın ismin katıldığı yardım kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında dünyaca üncü sporcular, depremden zarar gören çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla kendi forma, krampon, şampiyonluk madalyalarını “socratesahada.com” üzerinden açık artırmayla satışa çıkardı. Depremzede çocukların eğitimine katkı sağlamak için başlatılan kampanyaya, spor dünyası yoğun ilgi gösterdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Meryem Boz, Galatasaray’ın eski futbolcusu Didier Drogba, Türk okçuluk tarihinin ilk altın madalyası sahibi Mete Gazoz’un da olduğu kampanyada, sporcular açılış fiyatı 20 bin liradan eşyalarını açık artırmaya sundu.