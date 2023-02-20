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Süper Kupa formasına 50 bin lira: Spor dergisi Socrates depremzedeler yararına açık artırma düzenledi

Spor dergisi Socrates’in depremzedeler yararına düzenlediği açık artırmada eski milli futbolcu Hakan Balta’nın iki gol attığı Süper Kupa maçındaki forması 50 bin liradan satıldı. Mete Gazoz’a Olimpiyat şampiyonluğu getiren ok da 200 bin liradan alıcı buldu.

Saliha Engin
Saliha Engin
04:00 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hakan Balta’nın 2016 yılında iki gol atarak iz bıraktığı Süper Kupa maçında giydiği imzalı maç forması 50 bin liradan alıcı buldu.

Hakan Balta’nın 2016 yılında iki gol atarak iz bıraktığı Süper Kupa maçında giydiği imzalı maç forması 50 bin liradan alıcı buldu.

Spor dergilerinden Socretes, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak için spor, sanat ve kültür dünyasından 100’ü aşkın ismin katıldığı yardım kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında dünyaca üncü sporcular, depremden zarar gören çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla kendi forma, krampon, şampiyonluk madalyalarını “socratesahada.com” üzerinden açık artırmayla satışa çıkardı. Depremzede çocukların eğitimine katkı sağlamak için başlatılan kampanyaya, spor dünyası yoğun ilgi gösterdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Meryem Boz, Galatasaray’ın eski futbolcusu Didier Drogba, Türk okçuluk tarihinin ilk altın madalyası sahibi Mete Gazoz’un da olduğu kampanyada, sporcular açılış fiyatı 20 bin liradan eşyalarını açık artırmaya sundu.

Eski milli futbolcu Hakan Balta’nın 2016 yılında iki gol atarak iz bıraktığı Süper Kupa maçında giydiği imzalı maç forması 50 bin liradan, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Meryem Boz’un forması 400 bin liradan, Türk okçuluk tarihinin ilk altın madalyasını 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kazanan Mete Gazoz’un oku 200 bin liradan, Basketbol Antrenörü Erdem Can’ın Fenerbahçe’nin 2017 senesinde EuroLeague şampiyonluğu yaşadığı mini EuroLeague Kupası 380 bin liradan, ünlü boksör Serdar Avcı’nın WBC Federasyonu Silver Asian Dünya Şampiyonluğu kemeri 80 bin liradan, bilardo oyuncusu Semih Saygıner’e dünya şampiyonluğu kazandıran istekası da 110.000 liradan alıcı buldu.


#Deprem
#Socrates Dergisi
#Yardım
#Hakan Balta
7 hours ago
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Süper Kupa formasına 50 bin lira: Spor dergisi Socrates depremzedeler yararına açık artırma düzenledi
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