Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da ayrıcalıklı tatile ilk adımı atın: Tatil rezervasyonunuzu şimdi yapın ömür boyu rezervasyon yapmayın

Sur Yapı Tatil Evleri GYO’nun ‘yeni nesil tatil’ anlayışıyla geliştirdiği Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da rezervasyonunu şimdi yapanlar, bir daha ömür boyu tatil rezervasyonu yapmayacak. 1 hafta tatil fiyatına ömür boyu tatil imkânı sunan Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan 30 ay vade farksız taksitle devre mülk alanlar, yaza özel uygun peşinat ve ara ödemelerle ömür boyu ayrıcalıklı tatile ilk adımlarını atacak.
Yatırım değerine de vurgu yapan Elmas, ‘’Tatil evleri konsepti ile 3-4 tatil bütçesine ömür boyu tatil imkânı sunuyoruz. Ayrıca Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan devre mülk alan kişiler Türkiye’nin en önemli tatil destinasyonu olan Antalya’da değerli, tapulu bir mülk sahibi oluyorlar’’ dedi.
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Aynı gün hem plaj hem kayak keyfi
“Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, eşsiz konumuyla aynı gün içinde hem Konyaaltı sahilindeki özel plajında denize girilebilme hem de kayak yapılabilme imkânı veriyor. Deniz, kum ve güneşin ötesinde sakinlerine her yönüyle doyasıya bir tatil vaat eden Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da tarih ve kültür gezilerinden hoşlananlar günübirlik turlarla Olimpos'tan Sagalosos'a antik yolculuğa çıkıyor. Doğa severler Köprülü Kanyon’da rafting yapabiliyor, Salda Gölü’nde sakinliği hissediyor ve Düden Şelalesi’nin eşsiz manzarasının keyfini çıkarabiliyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan kolayca ulaşılabilen Saklıkent, Alanya Akdağ ve Isparta Davraz Kayak Merkezi ise devre mülk sakinlerine kayak, kızak, snowboard, kar raftingi gibi kış sporları alternatifleri sunuyor.”