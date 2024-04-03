Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da ayrıcalıklı tatile ilk adımı atın: Tatil rezervasyonunuzu şimdi yapın ömür boyu rezervasyon yapmayın

Sur Tatil Evleri GYO Genel Müdürü Ömer Faruk Elmas,

“Bünyemizde oluşturduğumuz yeni ödeme planımızla Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan rezervasyonlarını şimdi yapanlar hem bir daha ömür boyu tatil rezervasyonu yapmakla uğraşmayacak hem de şimdi satın alacakları devre mülkle ömür boyu tatilin tadını çıkaracak” dedi. Bu avantajlı ödeme planıyla 6 kişilik 2+1 ve 4 kişilik 1+1 devre mülkleri peşin fiyatına 30 ay vadeyle satışa sunduklarını açıklayan

Elmas