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BALİKESİR

Susurluk'ta otobüs kazası

Susurluk'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir yolcu otobüsünün temizlik aracına çarpması sonucu, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Temizlik aracına çarpan otobüsün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Temizlik aracına çarpan otobüsün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Bursa'dan Balıkesir yönünde gelen Ahmet Çetiner yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Susurluk Şeker Fabrikası karşısında, önündeki karayollarına ait Halil İbrahim Kutlu idaresindeki 16 CPN 31 plakalı temizlik aracına çarptı.

Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Otobüsün sürücüsü öldü

  • Kazada, ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü Çetiner, olay yerinde hayatını kaybetti, Kutlu'nun da aralarında bulunduğu 2'si ağır 17 kişi yaralandı.
  • Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
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