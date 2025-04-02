Tabii dizisi Rumi'de rol alan oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu'dan ekonomiyi hedef alan boykota destek

CHP'nin Türk ekonomisini hedef alarak başlattığı 'boykot' çağrısına Tabii platformunda yayınlanan 'Rumi' dizisinin oyuncusu Mehmet Ali Nuroğlu da destek çıktı. Nuroğlu sosyal medya hesabından 2 Nisan'da boykot yapılması çağrısında bulundu.
Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu bahane ederek Türk ekonomisini hedef alan CHP, 2 Nisan'da boykot çağrısında bulunmuştu.
Muhalefetin boykot çağrısı tepki çekerken bazı ünlü isimler de skandal çağrıya destek vererek ve sosyal medya hesaplarından boykot duyuruları yaptı.
Mevlana dizisinin oyuncusundan boykota destek
Senaristi de TRT'yi tehdit etmişti
Öte yandan Mevlana dizisinin senaristi Ali Aydın'dan da tehdit paylaşımı gelmişti.
Aydın, boykota desteği nedeniyle Aybüke Pusat'ın işten çıkarılması durumunda TRT'yi, Mevlana dizisini Tabii platformunun kütüphanesinden kaldırmakla tehdit etmişti.