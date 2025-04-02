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Tabii dizisi Rumi'de rol alan oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu'dan ekonomiyi hedef alan boykota destek

Tabii dizisi Rumi'de rol alan oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu'dan ekonomiyi hedef alan boykota destek

16:142/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Mehmet Ali Nuroğlu 'boykot' çağrısına destek verdi.
Mehmet Ali Nuroğlu 'boykot' çağrısına destek verdi.

CHP'nin Türk ekonomisini hedef alarak başlattığı 'boykot' çağrısına Tabii platformunda yayınlanan 'Rumi' dizisinin oyuncusu Mehmet Ali Nuroğlu da destek çıktı. Nuroğlu sosyal medya hesabından 2 Nisan'da boykot yapılması çağrısında bulundu.

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu bahane ederek Türk ekonomisini hedef alan CHP, 2 Nisan'da boykot çağrısında bulunmuştu.


Muhalefetin boykot çağrısı tepki çekerken bazı ünlü isimler de skandal çağrıya destek vererek ve sosyal medya hesaplarından boykot duyuruları yaptı.


TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın başrol oyuncusu
Aybüke Pusat
, sosyal medya hesabından boykot çağrısı yapmış ancak gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmişti. TRT yönetimi ise Pusat'ın Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldığını duyurmuştu.

Mevlana dizisinin oyuncusundan boykota destek


Muhalefetin Türk ekonomisini sabotaj girişimine TRT'nin Tabii platformunda yayınlanan Rumi dizisinin oyuncusu
Mehmet Ali Nuroğlu
da katıldı.


Aynı zamanda
'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'
dizisinde de rol alan Nuroğlu, sosyal medya hesabından yaptı paylaşımlarda 2 Nisan'da
satın alım yapılmaması
çağrısında bulundu.


Senaristi de TRT'yi tehdit etmişti


Öte yandan Mevlana dizisinin senaristi Ali Aydın'dan da tehdit paylaşımı gelmişti.



Aydın, boykota desteği nedeniyle Aybüke Pusat'ın işten çıkarılması durumunda TRT'yi, Mevlana dizisini Tabii platformunun kütüphanesinden kaldırmakla tehdit etmişti.



#TRT
#boykot
#Mevlana
#Teşkilat
#Aybüke Pusat

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