Mevlana dizisinin senaristi Ali Aydın'dan TRT'ye tehdit

CHP'nin İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet çarkını örtbas etmek adına başlattığı sözde boykot çağrısına TRT1'in ünlü oyuncusu Aybüke Pusat destek verdi. Oyuncu daha sonra bu destek paylaşımını sildi ancak Mevlana dizisinin senaristi Ali Aydın, Pusat üzerinden paylaşımda bulunarak TRT'yi hedef aldı. Aydın, boykota desteği nedeniyle Pusat'ın işten çıkarılması durumunda Mevlana dizisini Tabii platformunun kütüphanesinden kaldırmakla tehdit etti.
Aybüke Pusat'tan boykota destek
Özel'in bu girişimine ünlüler de destek verdi.
Pusat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün (2 Nisan) için çağrısı yapılan sözde boykot girişimi için hazırlanan afişe yer verdi.
Mevlana dizisinin senaristinden TRT'ye tehdit
Pusat'ın daha sonra bu paylaşımı sildiği görülürken, Tabii platformunda yayınlanan Mevlana dizisinin senaristi Ali Aydın'dan tehdit paylaşımı geldi.
Aydın, boykota desteği nedeniyle Pusat'ın işten çıkarılması durumunda TRT'yi, Mevlana dizisini Tabii platformunun kütüphanesinden kaldırmakla tehdit etti.