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Mevlana dizisinin senaristi Ali Aydın'dan TRT'ye tehdit

Mevlana dizisinin senaristi Ali Aydın'dan TRT'ye tehdit

00:392/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Senarist Ali Aydın, TRT'yi Mevlana dizisi üzerinden tehdit etti.
Senarist Ali Aydın, TRT'yi Mevlana dizisi üzerinden tehdit etti.

CHP'nin İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet çarkını örtbas etmek adına başlattığı sözde boykot çağrısına TRT1'in ünlü oyuncusu Aybüke Pusat destek verdi. Oyuncu daha sonra bu destek paylaşımını sildi ancak Mevlana dizisinin senaristi Ali Aydın, Pusat üzerinden paylaşımda bulunarak TRT'yi hedef aldı. Aydın, boykota desteği nedeniyle Pusat'ın işten çıkarılması durumunda Mevlana dizisini Tabii platformunun kütüphanesinden kaldırmakla tehdit etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB)
yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu dahil 51 kişi tutuklandı.
İBB
'deki bu yolsuzluğu örtbas etmek isteyen
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
, sokak provokasyonlarının ardından sözde boykot çağrısında bulundu.
Hedefine iş dünyasını ve medyayı alan Özel daha sonra ise bugün (2 Nisan) için 'satın almama' çağrısında bulunarak
Türk ekonomisi
ni zarara sokma girişimini başlattı.

Aybüke Pusat'tan boykota destek

Özel'in bu girişimine ünlüler de destek verdi.

O ünlülerin arasında
TRT
'nin izleyiciyi ekran başına kilitleyen
Teşkilat
dizisinin oyuncusu Aybüke Pusat da yer aldı.

Pusat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün (2 Nisan) için çağrısı yapılan sözde boykot girişimi için hazırlanan afişe yer verdi.

Mevlana dizisinin senaristinden TRT'ye tehdit

Pusat'ın daha sonra bu paylaşımı sildiği görülürken, Tabii platformunda yayınlanan Mevlana dizisinin senaristi Ali Aydın'dan tehdit paylaşımı geldi.

Aydın, boykota desteği nedeniyle Pusat'ın işten çıkarılması durumunda TRT'yi, Mevlana dizisini Tabii platformunun kütüphanesinden kaldırmakla tehdit etti.



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#Aybüke Pusat
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#Boykot

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