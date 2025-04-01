Boykot çağrılarına sosyal medyada büyük tepki: Boykot değil milli zarar

CHP lideri Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk skandalını örtbas etmek adına ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarına sosyal medya üzerinden tepki büyüyor. X platformunda #BoykotDeğilMilliZarar etiketi, sosyal medyada hızla gündem oldu ve kısa sürede ilk sıraya yerleşti. Kullanıcılar, sözde boykotun ekonomik zararlara yol açtığını belirterek bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.
CHP'nin önayak olduğu bu boykot çağrısıyla asıl amacının İsrail mallarına destek vermek olduğunu belirten kullanıcılar tepkilerini şöyle dile getirdi:
#BoykotDeğilMilliZarar etiketi kısa sürede X gündeminin zirvesine oturdu.