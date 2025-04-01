Boykot çağrılarına sosyal medyada büyük tepki: Boykot değil milli zarar

CHP lideri Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk skandalını örtbas etmek adına ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarına sosyal medya üzerinden tepki büyüyor. X platformunda #BoykotDeğilMilliZarar etiketi, sosyal medyada hızla gündem oldu ve kısa sürede ilk sıraya yerleşti. Kullanıcılar, sözde boykotun ekonomik zararlara yol açtığını belirterek bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

1 /26 CHP'nin önayak olduğu bu boykot çağrısıyla asıl amacının İsrail mallarına destek vermek olduğunu belirten kullanıcılar tepkilerini şöyle dile getirdi:

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