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Taksici Oğuz Erge cinayeti sonrası harekete geçildi: Taksilerde kurşun geçirmez kabin dönemi

Türkiye genelinde taksicilere yönelik şiddet olayları artarken, İzmir'de taksici Oğuz Erge'nin öldürülmesi sonrasında taksicilerin güvenliği tekrar gündemde. Bu trajik olay, taksicilerin karşılaştığı güvenlik sorunlarını vurgulayarak, toplumsal farkındalığı artırmış durumda. İlgili kurumlar, taksicilerin güvenliğini sağlamak için çözüm odaklı adımlar atmaya çalışıyor. Olay, genel ulaşım güvenliği konusunda toplumsal bir çağrı yaparak, tedbirlerin artırılmasına yönelik talepleri gündeme getirdi.

15:56 - 8/02/2024 Perşembe
DHA
Arşiv
Arşiv
Taksicilere yönelik şiddet olaylarının artması ve son olarak İzmir'de taksici
Oğuz Erge
'nin aracına aldığı Delil Aysal tarafından öldürülmesinin ardından taksi şoförlerinin güvenliği yeniden gündeme geldi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanvekili Veli Yurt, "Kurşun geçirmez şekilde kabinler konusunda gerekli yetkililerle görüşmelerimiz başladı." dedi.


Bazı işletme sahipleri de kabinli taksilere talep artışı yaşandığını belirtiyor.


2020 yılında aracına kabin taktırdığını söyleyen taksici Gülden Bilge ise, "Şu anda mevcut olan kabinlerin daha sağlam, sağlıklı, güvenli olmasını tercih ederim." şeklinde konuştu.


"Arkadaşlarımızın can güvenliği olmuş olur"


İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanvekili Veli Yurt, "Şu anda yaşadığımız şoför ölümleri gerçekten esnafımızı çok üzdü. Can güvenliği konusunda büyük sıkıntı yaşıyoruz. İstanbul'da yaklaşık 20 bin taksi ve çalışan 55 bin şoför arkadaşımız var, meslekte hiçbirinin can güvenliği yok. Araçlarımızda kullandığımız kamera sistemleri ve acil butonlar var. Bu butonlarla da yardım isteyebiliyoruz; ama son zamanlarda yaşadığımız bir taksici cinayetinde arkadan bir insan silahla ateş ettiği zaman korumasız oluyor. Bu durumların önüne geçmek için İçişleri Bakanlığımız tarafından belki bir genelgeyle kabinli araç mecburiyeti getirilirse çalışan arkadaşlarımızın can güvenliği olmuş olur. Zaten zor bir meslek icra ediyor İstanbul'da esnafımız. Bu konuda Büyükşehir Belediyesinin alacağı kararlar da etkili olacaktır." dedi.


Başkanvekili Yurt, "Kurşun geçirmez şekilde kabinler konusunda gerekli yetkililerle görüşmelerimiz başladı. 8+1 taksiler olarak da İstanbul'da hizmet veriyoruz. Geniş hacimli araçlar. Bu araçlarla İstanbul halkına hizmet verdiğimizde şoförle müşteri arasındaki koruma kabinini daha kolaylıkla yapabileceğimizi düşünüyoruz. 4+1'lerde biraz daha sıkıntılı olabiliyor ama 8+1'ler de bu daha rahat olacaktır." diye konuştu.

2019'dan bu yana taksicilik yapan ve aracında 4 yıldır kabin olduğunu belirten Gülden Bilge ise, "Bir an önce kurşun geçirmez kabin zorunluluğunun yasallaşması gerektiğini düşünüyorum." dedi.


Taksici Ömer Kaçmaz, "Son dönemlerde gerçekten taksici camiasına karşı yapılan haksız eylemler var. Bu konuda senelerdir uğraşılan bir kabin mevzusu var. Bir türlü bu konuda ön adım atılmadı. Bir an önce bir adım atılıp güvenliğimiz açısından bu kabinli araçların piyasaya sürülmesini istiyoruz. Bu bizim can güvenliğimiz açısından çok önemli. Bir an önce onaylanırsa çok seviniriz" ifadelerini kullandı.




#Oğuz Erge
#İstanbul
#taksiciler
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