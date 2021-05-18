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İSTANBUL

Taksim AKM’de yangın: Ufak çaplı yangın söndürüldü

Taksim’de yapımına devam edilen Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) kompresörden yangın çıktı. Ufak çaplı yangın, işçiler ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haber Merkezi İHA
Taksim AKM’de yangın: Ufak çaplı yangın söndürüldü
İşçilerin çalıştığı sırada kompresörden yangın çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Mete Caddesi üzerindeki Atatürk Kültür Merkezi’nde yangın çıktı. Yangın işçilerin çalıştığı sırada kompresörden yangın çıktığı öğrenildi. Bunun üzerine işçiler yangına müdahale etti.

İHA

Yangın nedeniyle itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. AKM bahçesindeki kum iş makinesi ile kaldırıldıktan sonra itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM ve Taksim Camii'ne sürpriz ziyaret
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM ve Taksim Camii'ne sürpriz ziyaret

AKM'de son aşamaya gelindi: Koltuklar takılıyor iskele sökülüyor
FOTOĞRAF 23
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan Taksim'deki AKM'nin yapımına hızla devam ediliyor. Kısa süre önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yüzde 86'sının tamamlandığı söylediği AKM'deki çalışmalarda ince işçilikler tüm hızıyla sürüyor.
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Taksim Meydanı'ndan gözüken fin cephe yapımının yüzde 70'i tamamlanan AKM'nin iç mekanlarındaki ince iş, asma tavan, cam bölme ve doğrama ile zemindeki taş çalışmaları sürüyor. 805 kişilik bir tiyatro salonu ve kubbeli opera salonunda seyirci bölümünün zemin çalışmaları tamamlandı.
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İki salona da koltuklar yerleştirilmeye başlandı. Tiyatro salonunda krem rengi koltuklar kullanılırken opera salonunda ise bordo renk tercih edildi. Salonların sahnelerinde ise hummalı çalışma devam ediyor.
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Kırmızı renkte yapılan opera salonun devamsa kubbesi tamamlandı. Salonun içinde bulunan iskelelerin söküm işlemlerine bugün başlandı. Salonun sahnesinde ise çalışmalar bütün hızıyla sürüyor.
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Binanın 13 katına yapılacak olan restoran bölümü ise ziyaretçilerine doyumsuz bir manzara sunuyor. Çalışmaların hızla sürdüğü bu bölümde, İstanbul Boğazı, Kız Kulesi ve tarihi yarımada restorandan panoramik olarak görülebiliyor. Restoran bölümünde ise kaba inşaatın tamamlandığı görülüyor.
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AKM'nin çatısında ise çalışanların güvenlik önlemlerini yüksek seviyede aldığı görüldü. Çalışanlar halatlarla kendilerini bağlayarak işlerini sürdürüyor. AKM'nin çatısında ise yapımı süren Taksim Camii ve Taksim Meydanı manzarası görülüyor.
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Atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonlarında da çalışmalar hızla sürüyor. Fayans zeminlerin yapımında sona gelinen tuvaletlerde ise çalışmalar tamamlanmak üzere.
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Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan AKM'de, 4 bodrum, zemin ve 9 kat içerisinde 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri ve sergi salonları yer alacak.
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AKM'de son aşamaya gelindi: Koltuklar takılıyor iskele sökülüyor
İstanbul Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nin yapımında son aşamaya gelindi. Seyirci alanları tamamlanan, kubbeli opera salonunun içindeki iskeleleri sökülmeye başlayan AKM'deki son durum havadan ve içeriden görüntülendi.


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