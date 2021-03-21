Taksim Camii’nin yüzde 99’u tamam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 86’sı tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi’ni (AKM) ve Ramazan ayında ibadete açılması beklenen Taksim Camii’nde de incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı’daki konutundan önce Vahdettin Köşkü’ne, ardından da Taksim’de yapımı süren AKM’ye geçti.

20 DAKİKA KALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 20 dakika süren incelemelerinin ardından yürüyerek Taksim Meydanı’na geldi. Yürüdüğü güzergahta vatandaşlar Erdoğan’a sevgi gösterilerinde bulundu. Taksim Meydanı’nda bir süre duran Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada meydandaki bir kestaneciden satın aldığı kestane ve mısırları yanında bulunan yetkililer, gazeteciler ve vatandaşlara ikram etti.

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YÜZDE 99’U TAMAMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra incelemelerde bulunmak üzere Taksim’de yüzde 99’u tamamlanan Taksim Camii’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarım saat süren incelemelerinin ardından camiden ayrıldı. Taksim Meydanı’nda temeli 17 Şubat 2017’de atılan ve mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip caminin şu ana kadar inşaatı ve genel işçiliğinin yüzde 99’u tamamlandı.

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4 AY SONRA İNCELEME

Taksim Camii’nin ramazan ayında ibadete açılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 86’sı tamamlanan AKM’de en son 30 Ekim 2020’de incelemelerde bulunmuştu.

OYNAT 00:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para almayan esnafa yanıt: Olmaz. Hakkın bana geçerse ben ne yaparım? Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi ve Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu. Yaklaşık 20 dakika süren incelemelerinin ardından yürüyerek Taksim Meydanı'na geldi. Yürüdüğü güzergahta vatandaşlar Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada meydandaki bir kestaneciden satın aldığı kestane ve mısırları yanında bulunan yetkililer, gazeteciler ve vatandaşlara ikram etti. Erdoğan, ödeme yaptığı sırada kestanecinin para almaması üzerine, 'Olmaz. Hakkın bana geçerse ben ne yaparım? Hakkını helal et. Ben el öptürmüyorum. Annenin elini öp, babanın elini öp, annenin bir de ayağının altını öp' dedi. BiP'te paylaş

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Annenin elini öp!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim’de ödeme yaptığı sırada kestaneciye, “Hakkını helal et. Ben el öptürmüyorum. Annenin elini öp, babanın elini öp, annenin bir de ayağının altını öp” dedi. Erdoğan’ın süt mısırı aldığı esnafın para istememesi üzerine de “Olmaz. Hakkın bana geçerse ben ne yaparım?” diyerek esprili şekilde cevap verdi. Yanına gelen vatandaşlarla da sohbet eden Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Libyalı liderlerle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid el-Dibeybe ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Erdoğan görüşmede Türkiye’nin her daim dost ve kardeş Libya’nın egemenliğinin, bağımsızlığının, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasını esas aldığını vurguladı ve Libya’ya gereken her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini belirtti. Görüşmede önümüzdeki dönemde de iki ülke arasındaki temeli sağlam iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve ortak kazanımların muhafaza edilmesi gerektiği de dile getirildi.

Biden’a akıllıca cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Putin ve Biden arasındaki gerilime ilişkin açıklamaları, Rus basınında geniş yer buldu. Rus haber ajansı TASS, Erdoğan, "Biden’ın, Putin hakkındaki açıklamalarının kabul edilemez olduğunu söyledi” başlığıyla servis ettiği haberde, Erdoğan’ın, “Putin, Biden’a çok akıllıca cevap verdi” şeklindeki açıklamalarına yer verdi. Ria haber ajansı ise “Erdoğan, Putin’in, Biden’a cevabının çok şık olduğunu söyledi” ifadelerini başlığa taşıyarak, Erdoğan’ın, Biden’ı, söz konusu açıklamaları nedeniyle eleştirdiğini dile getirdi.