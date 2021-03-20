Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Türkiye-Libya ilişkileri ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

"Libya'da çözüm umutları yeniden yeşerdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, Libya Milli Birlik Hükümeti'nin Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu almasından ötürü tebriklerini ileterek, Libya'da kalıcı çözüm umutlarının yeniden yeşerdiğini ifade etti.

"Ortak kazanımları muhafaza edelim"

Her daim dost ve kardeş Libya'nın egemenliğinin, bağımsızlığının, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasını esas alan Türkiye'nin Libya'ya gereken her türlü desteği vermeyi sürdüreceğini belirten Erdoğan, ilerleyen dönemde de iki ülke arasındaki temeli sağlam iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve ortak kazanımların muhafaza edilmesi gerektiğini bildirdi.

DÜNYA Libya’da hükümete güvenoyu

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM ve Taksim Camii'ne sürpriz ziyaret