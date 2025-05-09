Tarihi Ulu Cami'yi gönüllü olarak evi gibi temizliyor

Kayseri'de yaşayan 61 yaşındaki işçi emeklisi Turgut İnce, 7 yıldır 9 asırlık Ulu Cami'nin temizliğini gönüllü olarak yapıyor. Emekli olduktan sonra namaz kılmak ve Kur'an-ı Kerim öğrenmek için gittiği tarihi Hunat Camisi'nin bahçesinde arkadaşlarıyla konuşurken cami temizliği için personel arandığını öğrenen İnce, gönüllü olarak camiyi temizlemeye karar verdi.





EVİ GİBİ TEMİZLİYOR

İnce, haftanın 6 günü düzenli olarak "Sultan Cami" ve "Cami Kebir" gibi isimlerle de anılan tarihi Ulu Cami'yi evi gibi temizliyor. Yaşına aldırmadan eline aldığı elektrikli süpürgeyle halıları temizleyen İnce, minberden kürsüye ve mihraba caminin bütün bölümlerinin temizliğini yapıyor. İnce, temizlikten arta kalan zamanlarında da Kur'an-ı Kerim öğrenerek kendini geliştiriyor. Emekli işçi Turgut İnce, 2014 yılında Melikgazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünden emekli olduğunu söyledi. Hunat Camisi'nin bahçesinde caminin temizliği için bir kişinin arandığını duyması üzerine cami derneğine başvurduğunu anlatan İnce, 7 yıldır gönüllü olarak temizlik yaptığını dile getirdi.





ALLAH RIZASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

İnce, saat 09.00 gibi geldiği caminin temizliğine erken saatlerde başladığını, cemaate temiz bir ortam hazırladığını vurguladı. Merdivenleri, ayakkabılıkları, halıları, minberi, vaaz kürsüsünü ve mihrabı temizlediğini ifade eden İnce, "Buradan bir şey beklediğimizden değil ama bir dua alabilir miyiz diye düşündük. Rabb'imin rızasını kazanabilir miyiz düşüncesiyle başladık. Yoksa asgari ücretle sanayide de çalışırım ama bizimki para değil. Burada dua almak, Rabb'imin rızasını kazanmak maksadıyla çalışıyoruz" diye konuştu.



