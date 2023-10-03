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Tarım işçilerinin taşındığı minibüs kanala devrildi: 3'ü ağır 10 yaralı

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün sulama kanalına devrildiği kazada 3'ü ağır 10 kişi, yaralandı.

14:57 . 3/10/2023 Salı
DHA
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Mersin'deki kaza, saat 11.00 sıralarında Tarsus ilçesi Kefeli Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu 29 tarım işçisini taşıyan Ali Ağırbaş yönetimindeki 80 ABR 854 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan 10 kişi ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Mersin
#Kaza
#Tarsus
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