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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırıları kınadı: İslam düşmanlığını lanetliyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Danimarka'da kutsal kitabımıza yönelik nefret eylemlerini şiddetle telin ediyoruz. İnsanlığı ön yargılarından kurtarmanın imkanlarını ararken, ırkçılığı ve İslam düşmanlığını lanetliyoruz." ifadelerine yer verdi.

00:47 . 10/08/2023 Perşembe
AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batı dünyasında bazı karanlık çevrelerce kışkırtılan İslam düşmanlığı ve ırkçılığın geldiği tehlikeli boyutları endişe ve dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Numan Kurtulmuş, "Danimarka'da kutsal kitabımıza yönelik nefret eylemlerini şiddetle telin ediyoruz. İslam düşmanlığı aslında açık bir insanlık düşmanlığına evrilmiştir. İnsanlığı ön yargılarından kurtarmanın imkanlarını ararken, ırkçılığı ve İslam düşmanlığını lanetliyoruz." ifadelerine yer verdi.



#Danimarka
#Kur'an-ı Kerim
#Saldırı
#TBMM Başkanı
#Numan Kurtulmuş
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