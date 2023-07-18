|
Gündem

Tekirdağ'daki orman yangınının sebebi belli oldu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki yangına balya makinesinden çıkan kıvılcımın neden olduğunu bildirdi. Kıvılcımla başlayan yangın rüzgarın etkisiyle birlikte daha geniş alana yayıldı ekiplerin müdahalesi ile birlikte yangın söndürüldü. Yangına sebep olduğu iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

14:32 . 18/07/2023 Salı
AA
Yangına sebep olan iki şüpheli yakalandı

Yangına sebep olan iki şüpheli yakalandı

Tekirdağ Valiliği, Malkara ilçesinde dün çıkan orman yangınına balya makinesinden çıkan kıvılcımın neden olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.


Vali Aziz Yıldırım ve kurum yetkililerinin bölgede gerekli koordinasyonu yaparak yangını takip ettikleri belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devecik Mahallesindeki bir tarlada balya makinesinden çıkan kıvılcımla başlayan ve Teteköy ile Deveciköy Mahalleleri arasında bulunan çamlık alanda rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayılan yangına 15 dakika içerisinde müdahale edilmiştir. Çevre illerden gelen takviyelerle birlikte toplamda 154 kara ve hava aracı ile 558 personelin katıldığı söndürme çalışmaları neticesinde 02:00 sıralarında yangın kontrol altına alınmış, 06:00'ya kadar soğutma çalışmaları sürdürülmüş olup halen kontrol ve soğutma çalışmaları devam etmektedir."

Öte yandan yangınına sebep olduğu iddiasıyla 2 şüpheli, Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.


Şüpheliler S.K. ve S.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



#Tekirdağ
#yangın
#Malkara
3 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanlar 2023