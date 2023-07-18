Tekirdağ'daki orman yangınının sebebi belli oldu

Yangına sebep olan iki şüpheli yakalandı
Tekirdağ Valiliği, Malkara ilçesinde dün çıkan orman yangınına balya makinesinden çıkan kıvılcımın neden olduğunu bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.
Vali Aziz Yıldırım ve kurum yetkililerinin bölgede gerekli koordinasyonu yaparak yangını takip ettikleri belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Öte yandan yangınına sebep olduğu iddiasıyla 2 şüpheli, Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheliler S.K. ve S.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.