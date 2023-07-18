Kanada’da astım hastası çocuk orman yangını dumanı nedeniyle hayatını kaybetti

Kanada'da günlerdir süren orman yangınları Ottava yönetimini ve 'süper güç' olarak atfedilen ABD'yi çaresiz bıraktı. Kanada'nın Alberta, Quebec ve Nova Scotia eyaletlerinde etkili olan yangın nedeniyle tahliyeler de sürerken, orman yangınlarının dumanı ABD'ye kadar ulaştı. Yetkililer ise özellikle kalp, akciğer ve solunum yollarına bağlı rahatsızlığı olanları dışarı çıkmama konusunda uyardı.