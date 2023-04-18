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Tekneyle gezen turistler fark etti: Adada kadın cesedi bulundu

Antalya'nın Sıçan Adası’ndaki kayalıkların denizle buluştuğu noktada kadın cesedi bulundu. Tekne ile gezinti yapan turistlerin fark ettiği 30’lu yaşlardaki kadının cesedi, kimlik ve ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

15:49 . 18/04/2023 Salı
IHA

Sıçan Adası’nda esrarengiz ceset

Antalya Sıçan Adası’ndaki kayalıkların denizle buluştuğu noktada kadın cesedi bulundu. 30’lu yaşlardaki kadının cesedi, kimlik ve ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Antalya-Kemer Karayolu açıklarındaki Sıçan Adası’nın kayalıklarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede tekne ile gezinti yapan turistler, kayalıkların denizle buluştuğu alanda hareketsiz bir kişinin olduğunu fark etti.
İhbarın ardından olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, kayalıkların suyla buluştuğu alanda 30’lu yaşlarda bir kadın cesedi tespit etti.
Bota alınan ceset ilk olarak Sahil Güvenlik Komutanlığına, oradan da kimlik ve ölüm nedeni tespiti için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.


#Antalya
#Sıçan Adası
#ceset
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