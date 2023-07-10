TEKNOFEST ve Uluslararası Anadolu Günleri Kültür Sanat Festivali heyecanı yaşanacak.
1-10 Eylül tarihleri arasında Adriyatik’ten Çin’e 7 ülke 81 şehir 400 sanatçı ve gösteri ekibinin katılacağı Türk dünyasının toyu olan 25. Etimesgut Belediyesi Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali gerçekleştirilecek. Festivale 1 milyondan fazla ziyaretçinin geleceği öngörülüyor.
Dünyanın en büyük, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’e Başkent ilk kez ev sahipliği yapacak. 30 Ağustos 3 Eyüll tarihleri arasında TEKNOFEST’in adresi ise Etimesgut Havalimanı olacak.
Cumhuriyetimizin 100. yılında Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla geleceğe umutla bakan bir Türkiye için “Sen Geleceksin Diye” mottosuyla gerçekleştirilecek festivali 2 milyonu aşkın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
TEKNOFEST’te teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alacak. Etimesgut semalarında Hürkuş, insansız savaş uçağı Kızılelma, silahlı insansız hava aracı Bayraktar’ın da uçması bekleniyor.
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Temmuz ayı olağan toplantısında yapılan hazırlara ilişkin bilgi verdi. Büyük iki büyük festivale ev sahipliği yapacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Demirel, “25. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivalimizi bu yıl yoğun katılımla gerçekleştiriyoruz. Hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Bu festivalde büyük Türk dünyası ve Anadolu’yu kültür ve sanatlarıyla bir araya getiriyoruz. Bu yıl ki heyecanımızı daha da artıran TEKNOFEST’in Ankara’mızda, Etimesgut’ta yapılacak olması. Etimesgut Havalimanı’na ilgili bakanlıklarımız, valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, ilçe belediyelerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Biz de belediye olarak bu çalışmaların bir parçasıyız. Teknik ekiplerimiz ve iş makinelerimiz yoğun bir şekilde sahada” dedi. Demirel, “Kızılelma ve diğer milli hava araçlarının ilçemiz semalarında görmek bizleri daha da heyecanlandırıyor, gururlandırıyor” değerlendirmesinde bulundu.