TEKNOFEST ve Uluslararası Anadolu Günleri Kültür Sanat Festivali heyecanı yaşanacak.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Temmuz ayı olağan toplantısında yapılan hazırlara ilişkin bilgi verdi. Büyük iki büyük festivale ev sahipliği yapacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Demirel, “25. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivalimizi bu yıl yoğun katılımla gerçekleştiriyoruz. Hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Bu festivalde büyük Türk dünyası ve Anadolu’yu kültür ve sanatlarıyla bir araya getiriyoruz. Bu yıl ki heyecanımızı daha da artıran TEKNOFEST’in Ankara’mızda, Etimesgut’ta yapılacak olması. Etimesgut Havalimanı’na ilgili bakanlıklarımız, valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, ilçe belediyelerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Biz de belediye olarak bu çalışmaların bir parçasıyız. Teknik ekiplerimiz ve iş makinelerimiz yoğun bir şekilde sahada” dedi. Demirel, “Kızılelma ve diğer milli hava araçlarının ilçemiz semalarında görmek bizleri daha da heyecanlandırıyor, gururlandırıyor” değerlendirmesinde bulundu.