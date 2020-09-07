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SAMSUN

Telefonun çekmediği bölgede mahalleli soluğu minare tepesinde alıyor

Samsun'da 500 kişinin yaşadığı bölgede telefon çekmiyor. Kırsal mahallede yaşayanlar telefonla konuşabilmek için minareye çıkıyor.

Haber Merkezi İHA
Telefon çekmeyen kırsal mahallede görüşmek için minareye çıkıyorlar.
Telefon çekmeyen kırsal mahallede görüşmek için minareye çıkıyorlar.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan ve yaklaşık 500 kişinin yaşadığı Kumköy Mahallesi’nde cep telefonları ve internet çekmiyor. Mahalle sakinleri cep telefonları ile iletişim kuramamaktan yakınıyor. Uzaktan eğitime katılmakta güçlük çeken öğrenciler ise yetkililerden yardım bekliyor.

İHA
Bölgede yaşayan halk, telefonla konuşabilmek için minareye çıkıyor..
  • Sinyal olmamasından dolayı yeterli hizmet alamadıklarını belirten Kumköy Camisi İmam-Hatibi Bahattin Yiğit, "Ne internet konusunda ne de telefonun çekme konusunda yeterli hizmet alamıyoruz. Çekmesi için belirli bir noktaya çıkmamız gerekiyor" dedi.

İHA
Mahalle halkının en büyük sıkıntısı çekmeyen telefonları.

"Çocukların toplanma yeri cami kenarı oldu"

Mahalle sakinlerinden Ömer Bulut ise, “Mahallemizde cep telefonları ve internet çekmiyor. Haberleşme özgürlüğümüz çok kısıtlı durumda. Yetkililer sürekli ‘alt yapı çalışmaları yapılacak, köye verici dikilecek’ diyorlar. Hiçbir şekilde dönüş yapılmıyor. Üniversitelere ara verildi, uzaktan eğitime katılamadım. Mahallemizin yakınlarına bir tane baz istasyonu dikilmesi ve sinyalin kuvvetlendirilmesini istiyoruz. Çocukların toplanma yeri cami kenarı oldu. Bir tek burada çekiyor" diye konuştu.

Mahalle sakinleri iletişim problemlerinin çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

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