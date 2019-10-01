Gündem Samsunda yol kenarına atılmış ayakkabılar polisi ve zabıta ekiplerini alarma geçirdi
SAMSUN

Samsun haber: Yol kenarına atılmış ayakkabılar polisi ve zabıta ekiplerini alarma geçirdi

Samsun'da yol kenarına atılmış ayakkabılar polisi ve zabıta ekiplerini alarma geçirdi

Samsun’un Bafra ilçesinde yol kenarına atılmış onlarca ayakkabı polis ve belediye ekiplerini alarma geçirdi. Toplanan 15 çöp poşeti ayakkabı ise belediye temizlik işçileri tarafından emanete alındı.

Haber Merkezi IHA
Toplanan 15 çöp poşeti ayakkabı ise belediye temizlik işçileri tarafından emanete alındı.
Toplanan 15 çöp poşeti ayakkabı ise belediye temizlik işçileri tarafından emanete alındı.

Samsun'da dün gece Organize Sanayi Sedde Yolu kenarına atılmış onlarca yeni ayakkabıları gören bir vatandaş tarafından polise ve belediye zabıta ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Yol kenarına atılmış onlarca ayakkabı polis ve belediye ekiplerini alarma geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ve belediye zabıta ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Aydın'da korkutan görüntü
GÜNDEM
Aydın'da korkutan görüntü

Toplanan 15 çöp poşeti ayakkabı ise belediye temizlik işçileri tarafından emanete alındı.

Çoğunluğunun bayan ayakkabılarından oluştuğu onlarca ayakkabın yakılmaya çalışıldığı fakat bir bölümün yandığı, çoğunun ise köpekler tarafından dağılmış ve yağmurdan etkilendiğini belirlediler.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ve belediye zabıta ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Ayakkabıların çalıntı mal olabileceği ihtimalini de düşünen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ayakkabıların kim veya kimler tarafından atıldığını bulmak için çalışma başlattı.

Bafra ilçesinde yol kenarına atılmış onlarca ayakkabı polis ve belediye ekiplerini alarma geçirdi.

Toplanan 15 çöp poşeti ayakkabı ise belediye temizlik işçileri tarafından emanete alındı.

Yol kenarına atılmış ayakkabılar polisi ve zabıta ekiplerini alarma geçirdi
FOTOĞRAF 10
Title
Dün gece Organize Sanayi Sedde Yolu kenarına atılmış onlarca yeni ayakkabıları gören bir vatandaş tarafından polise ve belediye zabıta ekiplerine ihbarda bulunuldu.
Title
İhbar üzerine olay yerine giden polis ve belediye zabıta ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.
Title
Çoğunluğunun bayan ayakkabılarından oluştuğu onlarca ayakkabın yakılmaya çalışıldığı fakat bir bölümün yandığı, çoğunun ise köpekler tarafından dağılmış ve yağmurdan etkilendiğini belirlediler.
Title
Ayakkabıların çalıntı mal olabileceği ihtimalini de düşünen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ayakkabıların kim veya kimler tarafından atıldığını bulmak için çalışma başlattı.
Title
Toplanan 15 çöp poşeti ayakkabı ise belediye temizlik işçileri tarafından emanete alındı.
Title
Title
Title
Title
Title
Yol kenarına atılmış ayakkabılar polisi ve zabıta ekiplerini alarma geçirdi
Samsun'un Bafra ilçesinde Sedde Yolu'nda, yol kenarına atılmış onlarca ayakkabı polis ve belediye ekiplerini alarma geçirdi.
Merkezden yeni hamle

Merkez'den yeni hamle

Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açılmasına karar verildi.
Kapıdaki büyük tehlike!

'Kapıdaki' büyük tehlike!

Türkiye'deki apartman kapıları yanlış yöne açılıyor.
17 tabip askere gözaltı kararı

17 tabip askere gözaltı kararı

Kuleli Askeri Lisesinde gerçeğe aykırı çürük raporu vermişlerdi.
Depremden en fazla<br>etkilenecek ilçe

Depremden en fazla
etkilenecek ilçe

​Bina yaş ortalaması ve faya yakınlığı korkutuyor.
Yöneticilere<br>sadık kalacağım

Yöneticilere
sadık kalacağım

​Vahşice öldüren Cemal Kaşıkçı'nın oğlundan şaşırtan açıklama.
Altunizadelinin<br>çilesi bitmiyor

Altunizadelinin
çilesi bitmiyor

Metrobüse binmek isteyen vatandaş bu manzarayla karşılaştı.
Türkiye onu konuşuyor

Türkiye onu konuşuyor

Hikayesi ilk kez yenisafak.com'da yayınlanan Emin Amca ve oğlu Necip'in hayatı tam bir emsal oldu.
Peş peşe<br>iki iflas daha!

Peş peşe
iki iflas daha!

​İngiliz devinin iflasının ardından korkulan oluyor.
Tüm Türkiye'ye<br>güzel haber

Tüm Türkiye'ye
güzel haber

Mevsim normallerin üzerinde seyredecek.
Sisi ve Gülen ittifakı

Sisi ve Gülen ittifakı

​Darbeci Sisi'nin kanalı TEN TV, teröristbaşı Gülen ile röportaj yaptı.
Kükreme vakti

Kükreme vakti

​Galatasaray'ın rakibi Fransız sevi PSG.
67 Milyar dolarlık silah işe yaramadı

67 Milyar dolarlık silah işe yaramadı

2018'de yüksek miktarda silah alımı yapan ​Riyad'ın askeri yeterliliği tartışma konusu oldu.
700 kişi alınacak

700 kişi alınacak

​Adalet Bakanlığı'ndan iş arayanlara yeni kadro.
Heykele<br>11 milyon lira harcadı

Heykele
11 milyon lira harcadı

​İsraf propogandası yapan CHP'de belediyelerin heykellere ayırdığı miktar tartışma konusu oldu.
28 yıl<br>geçse de buradayız

28 yıl
geçse de buradayız

Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 28. gün geride kaldı.
Promosyon<br>kısıtını kaldırdı

Promosyon
kısıtını kaldırdı

​Kağıt mendil, araç kokusu, toz bezi geri dönüyor.
Psikolojiyi bozuyormuş

Psikolojiyi bozuyormuş

Antalya'da şehit askerin isminin sokağa verilmesini CHP'li belediye meclis üyesi engelledi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.