Tercihin üç kriteri: Kişilik keşfi, mesleki keşif, siyah kuğu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Volkan Sarı, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada üniversite tercihi yapacak adaylar için kişisel ve mesleki keşfin önemine vurgu yaptı. Sarı, doğru meslek seçiminin liselere giriş sınavıyla başladığını ifade ederek, “Doğru lise seçimi doğru üniversiteye de yol oluyor. Hedef sadece üniversite bitirmekle gerçekleşmiyor. Bu süreçte insanın kendini ve yapmak istediği mesleği keşfetmesi önemli. Öğrenciler lisans eğitimlerini alırken de mesleki ve kişisel keşiflerini göz önünde bulundurmalılar” diye konuştu.

BAŞARI İÇİN SİYAH KUĞU

Eğitimde ‘siyah kuğu’ metaforunun çok önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Sarı, “Okurken kendinizi ne kadar diğerlerinden farklı kıldınız? Okurken buna odaklanmak lazım. Ben bir siyah kuğu olmalıyım. Birey bu hedefe yöneldiğinde hem mesleki keşfini hem de kişisel keşfini doğru tanımlayabiliyor ve sonraki hayatında KPSS gibi engellere daha motive bir şekilde hazırlanabilir” ifadelerini kullandı.

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MESLEK TESTLERİNE GÜVENME

Tercih sürecinde doğru bir strateji belirlemek için bir uzmandan destek alınması gerektiğinin altını çizen Sarı, “Hangi bölüme gidilmek istenirse istensin üniversite tercihinde üniversitenin kriterlerine bakmak gerekir” dedi. Sarı, adayları kişilik ile meslek seçimi arasında bilimsel olarak ilişki bulunduğunu, bunu ölçen geçerliliği ve güvenilirliği olan testler bulunduğunu hatırlattı. Sarı, internetteki testler konusunda adayları uyardı.