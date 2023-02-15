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Tercümanın zor anları: Gözyaşlarını tutamadı

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki çalışmalara katılmak amacıyla yurt dışından gelen arama-kurtarma ekipleri ülkelerine dönmeye başladı. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında görev alan Boşnak ekibin şefinin, ''Bir enkazın merdivenlerinde anne, baba ve çocuğunun birlikte sarılarak öldüğünü gördük" sözlerini çeviren tercüman gözyaşlarına hakim olamadı.

15:46 . 15/02/2023 Çarşamba
DHA
Boşnak arama kurtarma ekibi

Boşnak arama kurtarma ekibi

10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede arama-kurtarma faaliyetlerine katılan yabancı ekipler ülkelerine dönmek için İstanbul Havalimanı'na geldi. Ülkelerine dönen ekiplere teşekkür amacıyla dijital bilgi ekranlarından, destek veren ülkelerin bayraklarıyla birlikte 15 dilde "Dayanışmanız için teşekkürler" yazısı yansıtıldı. Arama kurtarma ekipleri İGA Lounge’da özel olarak ağırlanırken, alanda oluşturulan özel bölgede hatıra defterine mesajlarını yazdı. İspanya'dan deprem bölgesine gelip arama kurtarma çalışmalarına destek veren İspanyol grup ise, "Türk milletinin büyük kalbi var, acınızı derinden hissediyoruz, teşekkür ederiz" dedi.

Tatbikat için Türkiye'ye gelmeyi düşünüyorlardı



Depremin ardından Türkiye'ye gelerek deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Boşnak ekibi ülkelerine dönüş öncesi açıklamalarda bulundu. Bosna-Hersek'te TİKA-AFAD ve İHH tarafından afet eğitimi aldıklarını daha önce tatbikat için Türkiye'ye gelmeyi düşündüklerini ifade eden Boşnak arama kurtarma şefi Fahrudin Dobraca, enkazlardan 10 vatandaşı canlı, 27 vatandaşın ise cansız bedenini çıkardıklarını söyledi. Dobraca, "20 kişilik ekip ile buraya geldik. Sizin acınız bizim acımız. Bu acıyı bu felaketi biz hissediyoruz" dedi.


Birbirlerine sarılı halde cansız bedenlerine ulaştık

Arama kurtarma çalışmaları sırasında unutamadığı bir anıyı anlatan Dobraca, "Enkazda yaptığımız arama kurtarma çalışmaları sırasında binanın merdivenlerine anne, baba ve çocuğunun birbirine sarılmış halde cansız bedenlerini bulduk. Bu bizi derinden etkiledi. Bu acıyı bu felaketi derinden hissediyoruz. Biz kardeşiz" dedi. Soruyu Türkçe'ye çeviren Tercüman ise bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.


#deprem
#Boşnak ekip
#tercüman
#arama kurtarma
1 saat önce
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Tercümanın zor anları: Gözyaşlarını tutamadı
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