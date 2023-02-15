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Depremde yıkılan binalardan sorumlu 21 isim aranıyor

Malatya’da asrın felaketi sonrası yıkılan binalar ile ilgili ihmali olduğu öne sürülen 21 kişi hakkında arama kararı bulunurken, gözaltına alınan 15 kişiden 2’si tutuklandı.

15:22 . 15/02/2023 Çarşamba
IHA
11 ismin sorgusu emniyette devam ederken 21 kişi hakkında ise yakalama ve gözaltı kararı bulunuyor.

11 ismin sorgusu emniyette devam ederken 21 kişi hakkında ise yakalama ve gözaltı kararı bulunuyor.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya’da yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ile sitelerde tespit edilen yapım kusurlarıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 15 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 2 isim ise serbest bırakıldı. 11 ismin sorgusu emniyette devam ederken 21 kişi hakkında ise yakalama ve gözaltı kararı bulunuyor.

Yaşanan çifte depremin ardından Malatya’da 1386 kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı. Kentte enkaz kaldırma çalışmaları ise halen devam ediyor.




#Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
#Kahramanmaraş
#Malatya
#Deprem
2 saat önce
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Depremde yıkılan binalardan sorumlu 21 isim aranıyor
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