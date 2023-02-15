Depremde yıkılan binalardan sorumlu 21 isim aranıyor

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11 ismin sorgusu emniyette devam ederken 21 kişi hakkında ise yakalama ve gözaltı kararı bulunuyor.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya’da yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ile sitelerde tespit edilen yapım kusurlarıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Yaşanan çifte depremin ardından Malatya’da 1386 kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı. Kentte enkaz kaldırma çalışmaları ise halen devam ediyor.