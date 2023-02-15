Depremden etkilenen illerde Çiftçi Kayıt Sistemi kota sınırı kaldırıldı

Televizyon Yayıncıları Derneği çatısında sekiz kanal deprem dayanışması için bir araya geliyor. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremi için yardım gecesi düzenleniyor. Sekiz büyük kanaldan ortak yayınlanacak Türkiye Tek Yürek kampanyası TVNET ile birlikte tüm televizyon kanallarında canlı olarak ekranlara gelecek. Peki, Türkiye Tek Yürek yardım kampanyası ortak yayını ne zaman, saat kaçta olacak?