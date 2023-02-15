|
Ekonomi

Depremden etkilenen illerde Çiftçi Kayıt Sistemi kota sınırı kaldırıldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), depremden etkilenen illerde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kota sınırının kaldırıldığını duyurdu.

15:13 . 15/02/2023 Çarşamba
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 10 ilde depremler yaşandığı hatırlatılarak, "8 Şubat 2023 tarih, 32098 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmiştir.


Depremden etkilenen üreticilerimize destek olunması ve oluşabilecek mağduriyetlerin engellenmesi amacıyla, olağanüstü hal ilan edilen illerde ÇKS kaydı bulunan üretici, birlik ve kooperatifler, TMO'nun görev alanında bulunan ve pazarlama güçlüğü çekebilecekleri hububat ve bakliyat ürünlerini, lisanslı depolar üzerinden Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) yoluyla veya TMO iş yerlerine cins ve kota sınırı olmadan 08 Mayıs 2023 tarihine kadar satabileceklerdir" denildi. 




#Toprak Mahsulleri Ofisi
#TMO
#Çiftçi Kayıt Sistemi
2 saat önce
default-profile-img
Depremden etkilenen illerde Çiftçi Kayıt Sistemi kota sınırı kaldırıldı
Türkiye Avrupa Birliği'nin yedinci büyük ticaret ortağı oldu
Yoklukla mücadele eden Arakanlı Müslümanlardan Türkiye'ye yardım eli
Edirne’de uluslararası öğrencilerden depremzedeler için kan bağışı
Nasa'nın FINDER cihazı deprem bölgesinde de kullanıldı
''Bu yaramaz deprem hep sallanıyor''
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.