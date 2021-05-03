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Gündem Teröristlerin gezdiği Hanke Dağında artık tavuklar geziyor
ŞIRNAK

Teröristlerin gezdiği Hanke Dağı’nda artık tavuklar geziyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Uludere ilçesinde teröristlerin bölgeden arındırılmasından sonraki süreçte yapılan projeleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Soylu, “Bir zamanlar teröristlerin gezdiği Hanke Dağı’nda artık, tavuklar geziyor” dedi.

Haber Merkezi İHA
Teröristlerin gezdiği Hanke Dağı’nda artık tavuklar geziyor
İçişleri Bakanı Süleyman soylu Uludere'den fotoğraflar da paylaştı.

Sosyal medya hesabından, Şırnak Uludere’de yapılan yatırımlara değinen Bakan Soylu, “Uludere yeşeriyor, vatandaşımızın yüzü gülüyor.

Şırnak Uludere Hilal Beldesi’nde; Şırnak Valiliğimiz ve GAP İdaresi’nin destekleri ve Uludere Kaymakamlığımızın projesiyle 2020 yılında kurulan 12 sera, yeşermeye başladı.

70 aileye 6 bin tavuk

Bir zamanlar teröristlerin gezdiği Hanke Dağı’nda artık, tavuklar geziyor. Şırnak Uludere Şenoba Hanke Dağı eteklerinde, Gezen Tavukçuluk Projesi’yle; 2 milyon TL hibe, 70 aileye 6 bin tavuk ve kurulan tam teşekküllü tesisle birlikte Hanke Dağı huzurla anılıyor.

İki buçuk ton mantar

Şırnak Uludere’de, İstiridye Mantarı Yetiştirme Projesi’yle kurulan iki mantarhanede; 6 ton doğal gübreyle ilk etapta 2,5 ton mantar yetiştirildi” ifadelerine yer verdi.


Uludere’de 20 çilek bahçesi

Bakan Soylu ayrıca, “Şırnak Uludere’de, Kınalı Eller Çilek Projesi kapsamında 20 kadın üreticiye 1’er dekar alanda toplam 20 dekar çilek bahçesi kuruldu. Uludereli kadınlarla birlikte Mayıs ayı içerisinde çilek hasadını heyecanla bekliyoruz. Uludere Markalaşıyor Projesi’yle, tescillenen ‘ULUYÖREM’ markasıyla kurulan tesiste, Uludereli kadınlar tarafından üretilen erişte, mantı, yufka, salça ve reçeller ‘ULUYÖREM’ markasıyla satışa sunuluyor” ifadelerini kullandı.

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