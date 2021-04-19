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Gündem Terör nedeniyle Şırnaktan göç etmişti huzur ortamı sağlanınca memleketinin yolunu tuttu Her yer güllük gülistanlık
ŞIRNAK

Terör nedeniyle Şırnak’tan göç etmişti huzur ortamı sağlanınca memleketinin yolunu tuttu: Her yer güllük gülistanlık

Bölgede yaşanan terör olayları nedeni ile yaklaşık 36 yıl önce Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinden Mersin’e göç eden dengbej Abdullah Kara, bölgede sağlanan huzur ortamı sonrası beldeye gelerek yaylaya çıkıp burada konakladı. Kara, ’’36 yıl sonra hasretle yolunu gözlediğim Hilal yaylasına ayak bastım. Bu oksijeni bu temiz havayı solumak çok güzel. Buralara gelmekten hiç kimse çekinmesin, hiçbir sorun, anormal bir durum yok. Bölgeye huzur gelmiş. Her yer güllük gülistanlık’’’ dedi.

Haber Merkezi İHA
Terör nedeniyle Şırnak’tan göç etmişti huzur ortamı sağlanınca memleketinin yolunu tuttu: Her yer güllük gülistanlık
Terör nedeniyle Şırnak’tan göç eden Abdullah Kara huzur ortamı sağlanınca memleketinin yolunu tuttu.

Bölgede Avdıla Goyi olarak bilinen dengbej Abdullah Kara, 1986 yılında terör olayları nedeni ile Hilal beldesinden Mersin’e göç etti. Kara, devletin kararlı adımları sayesinde bölgenin terörden temizlenmesinin ardından 36 yıl sonra Hilal beldesinin yolunu tuttu.

Uzun bir aradan sonra yaylaya çıkan Kara, burada konakladı. Sahur vaktine kadar diğer dengbejlerle şarkı söyleyen Kara, çevresindekilerle birlikte halay çekip eğlendi.

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Terörden temizlenen Tunceli'den kartpostallık görüntüler
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"Bu bu temiz havayı solumak çok güzel"

1985 yılında Mersin’e göç ettiğini 36 yıldır orada yaşadığını söyledi. Kara, ’’36 yıl sonra hasretle yolunu gözlediğim Hilal yaylasına ayak bastım. Bu oksijeni bu temiz havayı solumak çok güzel. Buralara gelmekten hiç kimse çekinmesin, hiçbir sorun, anormal bir durum yok. İsteyen herkes gelsin bu manzaraları bu güzel doğayı görsün. Bölgeye huzur gelmiş. Her yer güllük gülistanlık" dedi.

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Terörden temizlenen Silopi'ye yeni stat: Atletizm pisti bile var

"Memleketimizde artık huzur var"

Belde sakinlerinden Abdulaziz Benek ise huzur ortamı ile birlikte diledikleri an yaylalara çıktıklarını söyledi. Benek, ’’2 gece yaylada konakladık. Sahura kadar dengbej Kara şarkılar söyledi, halay çektik, eğlendik. Memleketimizde artık huzur var, güzel bir ortam oluşmuş durumda herkesi köyümüze davet ediyoruz’’ diye konuştu.

Terörden temizlenen Şırnak'ta hayvancılığa büyük ilgi
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Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde terörün kökünün kazınmasıyla yaylalar vatandaşlara açılmaya başlandı. Bölgede gönül rahatlığıyla gezip çalışan çiftçiler de dağlık arazilerde büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine başladı.
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Bölgede gönül rahatlığıyla gezip çalışan çiftçiler de dağlık arazilerde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyor.
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Dilgeş Aslan isimli bir vatandaş, 16 yıldır hayvancılıkla uğraştıklarını ancak son yıllarda büyükbaş hayvan aldıklarını söyledi.
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Aslan, 2006 yılından beri bu işi yapıyorum. İlçemizde yayla çok olduğundan besicilik de fazla. İlkbahar aylarında veteriner hekimler hayvanlarımız zarar görmesin diye aşılama yapıyor. 6 ay boyunca yaylalarda kalıyoruz. Mayıs ayında yaylaya çıkacağız. Coğrafyamız hayvancılığa elverişli dedi.
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Beytüşşebap İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Türkün Can Kırmızı ise, Bakanlığımızın belirlediği program çerçevesinde şap ve çiçek aşılarını yapıyoruz.
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Doğan buzağılara kimliklendirme için küpe takıyoruz. Diğer konularda da vatandaşlarımızla beraberiz. Beytüşşebap yaylalarında büyükbaş hayvan artışı var. Bitki örtüsü çok güzel bir coğrafya, vatandaşlarımızın koyun keçi ve büyükbaş hayvanlar için çok elverişli şu ana kadar ilçe genelinde 600’e yakın aşı yaptık diye konuştu.
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Terörden temizlenen Şırnak'ta hayvancılığa büyük ilgi
Şırnak'ta kararlı operasyonlarıyla biten terörün ardından çiftçiler dağlık alanda rahatça çalışmaya başladı .Bölgede yaylaların da açılmasıyla birlikte vatandaşlar dağlık arazilerde büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yöneldi.


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