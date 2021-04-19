Terör nedeniyle Şırnak’tan göç etmişti huzur ortamı sağlanınca memleketinin yolunu tuttu: Her yer güllük gülistanlık

Bölgede Avdıla Goyi olarak bilinen dengbej Abdullah Kara, 1986 yılında terör olayları nedeni ile Hilal beldesinden Mersin’e göç etti. Kara, devletin kararlı adımları sayesinde bölgenin terörden temizlenmesinin ardından 36 yıl sonra Hilal beldesinin yolunu tuttu.

Uzun bir aradan sonra yaylaya çıkan Kara, burada konakladı. Sahur vaktine kadar diğer dengbejlerle şarkı söyleyen Kara, çevresindekilerle birlikte halay çekip eğlendi.

FOTOĞRAF 12 Tarihi Tağar Köprüsü ve İn Delikleri'nin yanı sıra doğal ve yaban hayatıyla öne çıkan Çemişgezek, yılın her döneminde çevre il ve ilçelerden çok sayıda ziyaretçinin uğrak yeri oluyor. Kırklar ve Yılan dağları arasında kurulu 1200 rakımlı ilçede, hava sıcaklığının artmasıyla buğday ve arpa tarlaları yeşile büründü. Bu tarlaların ortasında çiçek açan meyve ağaçları da ayrı güzellik sundu. Baharın habercisi leyleklerin de yuvalarına döndüğü ilçede, çetin geçen kışın ardından göçerler koyun sürülerini doğaya salmaya başladı. Yüksek kesimlerde kışın, alçak rakımlı ovalarda ise baharın güzelliklerinin yaşandığı ilçe, şu sıralar yöredeki fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Terörden temizlenen Tunceli'den kartpostallık görüntüler Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ilkbaharın gelişiyle yeşile bürünen buğday ve arpa tarlaları ile ortalarında çiçek açan meyve ağaçları, güzel manzaralar oluşturdu. BiP'te paylaş

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"Bu bu temiz havayı solumak çok güzel"

1985 yılında Mersin’e göç ettiğini 36 yıldır orada yaşadığını söyledi. Kara, ’’36 yıl sonra hasretle yolunu gözlediğim Hilal yaylasına ayak bastım. Bu oksijeni bu temiz havayı solumak çok güzel. Buralara gelmekten hiç kimse çekinmesin, hiçbir sorun, anormal bir durum yok. İsteyen herkes gelsin bu manzaraları bu güzel doğayı görsün. Bölgeye huzur gelmiş. Her yer güllük gülistanlık" dedi.

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"Memleketimizde artık huzur var"

Belde sakinlerinden Abdulaziz Benek ise huzur ortamı ile birlikte diledikleri an yaylalara çıktıklarını söyledi. Benek, ’’2 gece yaylada konakladık. Sahura kadar dengbej Kara şarkılar söyledi, halay çektik, eğlendik. Memleketimizde artık huzur var, güzel bir ortam oluşmuş durumda herkesi köyümüze davet ediyoruz’’ diye konuştu.