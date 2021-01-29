Terörden temizlenen Silopi'ye yeni stat: Atletizm pisti bile var

Geçtiğimiz kasım ayında Şırnak Silopi Stadyumu’na saha zemini ve ek tribün yapılması amacıyla çalışma başlatılmıştı.Zemini çimle kaplı olduğu için yağışlı günlerde futbolcular için büyük sorun haline gelen saha, yeni yapılan çalışmalarla sentetik çimle kaplandı. Çalışmalar bununla da bitmedi.
Stadyuma 500 kişilik ek tribün yapılırken, 7 parkurlu atletizm pisti de eklendi.
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde son yıllarda terörün minimize edilmesinin ardından kapalı spor salonları, olimpik yüzme havuzlarının yanı sıra Kato Dağı eteklerinde bulunan şifalı zümrüt kaplıcalarında modern tatil köyü ve havuzlar inşa ediliyor.
5 milyon değerinde inşaatı süren tatil köyü ve kaplıca turizme büyük katkı sunacak. Kaymakamlık ve belediyenin hazırladığı proje kapsamında ilçenin bir çok yerinde yeni hizmet binaları açılmaya başladı. İlk defa otelin de içinde olduğu kaplıca ve piknik alanı projesi yüzde 70 tamamlandı.
Valilik, belediye, kaymakamlık, Dicle Kalkınma Ajansı ve il özel idaresinin katkılarıyla 5 milyonluk yatırım yapıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, ilçenin artık turizmle anılacağını söyledi.
Aşan Zümrüt kaplıcamız buranın en meşhur en çok uğranılan bir kaplıcası ve atıf durumdaydı, bizden önce kaymakamımız kalkınma ajansına proje sunmuştu. Bizde belediye olarak proje ortağı olduk. Ve eş finansman sağladık. Belediyemizin, il özel idaremizin, valiliğimizin ve Dicle Kalkınma Ajansının katkılarıyla yaklaşık 5 milyonluk yatırım yaptık. Bu yatırımla 26 apart odamız olacak, 6 havuz ikisi kapalı 4’ü açık olacak şekilde inşa ediliyor. Sosyal alanları, yürüyüş parkurları ve mescidi, lavaboları, soyunma alanları olacak. Tamamen bir tatil köyü olacak. Kaplıcanın faaliyete geçmesiyle bir çok vatandaş buraya gelecek. Burası Beytüşşebap’ı kalkındıracak bir proje, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Seçimde biz bir çok vaat vermiştik. İnşallah bir çok vaadi yerine getirdik. Getirmeye devam edeceğiz. Her şey güzel bir Beytüşşebap için dedi.
Terörden temizlenen ilçede turizm atağı: Artık huzur ile anılıyor
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terörün yerini huzura bırakmasıyla birlikte turizm canlanıyor. Kato Dağı eteklerinde inşa edilen tatil köyü ve kaplıca son aşamalara geldi. Kaplıcanın yanı sıra ilk defa bir otel inşa ediliyor.
Bakan Kasapoğlu paylaştı: Nasıl başladı nasıl bitti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, stadyumun son halini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. “Nasıl başladı, nasıl bitti” akımına ayak uyduran Kasapoğlu, Şırnak Silopi Stadyumu’nun son halini gözler önüne serdi.
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Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile huzur ve güven ortamının sağlandığı ilçede, 1995'te boşaltılan Dutluca ve Bey mahalleleri, çeyrek asır sonra yeniden yerleşime açıldı. İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan mahallelerine dönen vatandaşlar, uzun yıllardır kullanamadıkları bağ ve bahçelerini ekerek topraklarını değerlendirmeye başladı.
Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Ensar Dündar, gazetecilere, terör olaylarından dolayı söz konusu mahallelerin boşaltıldığını söyledi. Göreve başladıktan sonra bölgenin yol, elektrik, içme ve sulama suyu problemlerini çözdüklerini belirten Dündar, şunları ifade etti:
Köy sakinlerinin tarlalarını değerlendirme talepleri vardı. Hızlı bir şekilde hem içme suyunu hallettik. Bu yıl da yol sorununu çözdük. Vatandaşlarımız 25 yıl aradan sonra tekrar tarlalarını ekmeye başladı. Çeltik, susam gibi ürünleri çiftçilerimiz rahatlıkla üretebiliyor. Geliştirdiğimiz 'Zap' markamızla ekim alanlarımızı oluşturduk. Çiftçilerimize bu ürünleri satın alma garantisi vererek kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz.
Mahalle sakinlerinden Adalet Yılmaz ise sabah erken saatlerde mahalleye giderek tarlalarda çalıştıklarını, akşamları da ilçeye döndüklerini bildirerek, İmece usulüyle birbirimize yardım ediyoruz. Yıllar sonra tarlalarımızı değerlendirdiğimiz için mutluyuz. Fasulye, pirinç, buğday ve susam ekiyoruz. 25 yıl önce köyümüzü boşalttık. Tekrar evlerimizin yapılması ve onarılmasını istiyoruz. Şehirlere de yaşamaya alışkın değiliz. diye konuştu.
Ali Seven de mahalledeki evlerin yeniden inşa edilmesi ya da onarılması taleplerinin olduğunu belirterek yetkililerden destek istedi.
Terörden temizlenen Hakkari'de 25 yıl sonra yeniden tarım
Terör örgütü PKK'nın baskıları nedeniyle yıllar önce vatandaşların boşaltmak zorunda kaldığı yerleşim yerleri, bölgenin teröristlerden arındırılmasıyla eski huzurlu günlerine döndü. Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, 25 yıl sonra terörden arındırılan mahallelerine dönen vatandaşlar, büyüdükleri toprakları ekip biçmeye başladı..