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The Economist katil İsrail'e kötü haberi son sayısındaki kapağıyla verdi

İngiltere merkezli The Economist dergisi, son sayısında, Gazze Şeridi'ne uyguladığı tam ablukanın yanı sıra yoğun bombardımanıyla dikkat çeken terör devleti İsrail'in içine düştüğü durumu ele aldı.

11:05 - 22/03/2024 Cuma
Güncelleme: 11:32 - 22/03/2024 Cuma
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The Economist dergisi son sayısında İsrail'in durumunu ele aldı.
The Economist dergisi son sayısında İsrail'in durumunu ele aldı.

İngiltere merkezli The Economist dergisi, son sayısında, tam abluka uyguladığı Gazze Şeridi'ni yoğun bombardımana maruz bırakan terör devleti İsrail'in durumunu ele aldı.


İsrail'in, askeri gücün arttığı bir dönemde son derece savunmasız göründüğüne dikkat çekildi.


ABD'nin, daha iyi bir strateji bulması için Tel Aviv yönetimine yardım etmesi gerektiği savunuldu.


Gazze'den çıkış için halen bir yol olduğu belirtilerek, geçici ateşkesin ve rehinelerin serbest bırakılmasının İsrail hükümetinin değişmesine neden olabileceği belirtildi.



'İsrail yalnız kaldı' yorumu


Derginin "Yalnız İsrail" başlıklı sayısında, iki devletli çözüm görüşmelerinin başlama ihtimalinden söz edilerek şöyle denildi:


Ancak ateşkes görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması da aynı derecede muhtemel. Bu, İsrail'i 75 yıllık varlığının en kasvetli gidişatında, sonsuz işgal, aşırı sağ siyaset ve tecritle karşı karşıya bırakabilir.


Bugün pek çok İsrailli bunu inkar ediyor ama eninde sonunda siyasi hesaplaşma olacak. Bu sadece Filistinlilerin kaderini değil, İsrail'in önümüzdeki 75 yılda gelişip gelişmeyeceğini de belirleyecek.


Netanyahu'nun vahim liderliği


İsrail'in kendi evinde de başarısız olduğu belirtilerek, "Sorunlar, Netanyahu'nun vahim liderliğinden daha derinlere gidiyor." denildi.


Büyüyen yasa dışı yerleşimci hareketinin ve ultra-Ortodoks nüfusun, siyaseti sağa kaydırdığı ve toplumu kutuplaştırdığına dikkat çekildi.


Tel Aviv'in yaşadığı zorluklar tek tek sıralandı


Ayrıca, İsrail'in güvenlik teşkilatının "yetenekli ve pragmatik" ancak artık "tam yetkili" olmadığı vurgulanarak şunlar aktarıldı:


İsrail'in nihai başarısızlığı beceriksiz diplomasidir. Özellikle güneyde savaşa duyulan öfke kaçınılmazdı, ancak İsrail buna karşı koymada kötü bir iş çıkardı.


Genç Amerikalılar daha az sempati duyuyor. ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu hükümetini kamuoyu önünde kucaklayarak dizginlemeye çalıştı.


14 Mart'ta İsrail'in Senato'daki en büyük müttefiki Chuck Schumer, Hamas'ı kınadı ancak İsrail liderinin 'kaybolduğunu' söyledi.


İtibar zedelendi: Gazze'de savaşmak zor


İsrail'in itibarının zedelenmesinin Gazze'de savaşmayı zorlaştırabileceğine işaret edilerek, Batı ile yabancılaşma derinleştikçe caydırıcılığın da zayıflayabileceği kaydedildi.


#İngiltere
#The Economist
#İsrail
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