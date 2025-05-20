Ticaret Bakanı Bolat: Batı'da vicdanlar uyanmaya başladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat , İngiltere ve Avrupa Birliği'nin İsrail ile ticaret ilişkilerine dair attığı adımlar ile Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bolat, Batı dünyasında vicdanların geç de olsa uyanmaya başladığını belirtti.

"Suriye'nin dünyaya entegrasyonu açısından önemli bir gelişme"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın liderliğinde Türkiye 'nin Suriye konusundaki ilkeli duruşunu yıllardır sürdürdüğünü vurgulayan Bolat, 8 Aralık devrimi nin ardından kurulan yeni Suriye hükümetinin milli birlik ve istikrarı sağlama yönündeki kapsayıcı politikalarını desteklediklerini söyledi.

ABD ve AB'nin Suriye'ye yönelik mali ve ticari yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Bolat, bu adımın Suriye'nin yeniden imarı ve dünyaya entegrasyonu açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

"Uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri kolaylaşacak"

Bolat, yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte Suriye diasporasının ticaret ve mali transferlerinin önünün açılacağını, uluslararası kuruluşlarla iş birliklerinin kolaylaşacağını ve ekonomik toparlanmanın hızlanacağını kaydetti.

Avrupa ülkelerinin İsrail'e karşı son dönemdeki tutumu

Öte yandan, İsrail ile ticari ilişkilere dair son günlerde Avrupa ülkelerinden gelen açıklamalara da değinen Bolat, bu tutumun Filistin’deki kanın durdurulması yönünde umut verici olduğunu söyledi.

Türkiye’nin 10 Nisan 2024’te İsrail’e yönelik ihracatın yaklaşık yarısını durdurduğunu, 2 Mayıs 2024'te ise ihracat ve ithalatı tamamen durdurduğunu hatırlatan Bolat, bu kararların bir yıl sonra Avrupa ülkeleri nezdinde karşılık bulmaya başladığını belirtti.

"22 Avrupa ülkesinin çağrısı baskı unsuru oluşturuyor"

İngiltere'nin İsrail ile serbest ticaret görüşmelerini durdurma kararı ve Avrupa Birliği'nin AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nı gözden geçirme süreci başlatmasının önemli gelişmeler olduğunu söyleyen Bolat, 22 Avrupa ülkesinin İsrail’e yaptığı çağrıların da baskı unsuru oluşturduğunu dile getirdi.

Bolat, 'Türkiye'nin 13 ay önce aldığı ticareti durdurma kararını diğer ülkeler de vaktinde uygulasaydı, Gazze’deki yıkım ve can kaybı bu kadar büyük olmayabilirdi' dedi.

İsrail'in saldırganlığına karşı uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Bolat, Gazze’de yaşananları 'soykırım ve insanlık dramı' olarak nitelendirdi ve bu sahnelerin 2025 dünyasında insanlık tarihine 'bir utanç vesikası' olarak geçeceğini ifade etti.







