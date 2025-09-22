Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Ticaret Bakanı Bolat New York'ta Türk Yatırım Konferansı'na katıldı: Türkiye yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor

Ticaret Bakanı Bolat New York'ta Türk Yatırım Konferansı'na katıldı: Türkiye yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor

22:4022/09/2025, الإثنين
G: 22/09/2025, الإثنين
AA
Sonraki haber
Ticaret Bakanı Bolat, New York'ta Türk Yatırım Konferansı'na katıldı.
Ticaret Bakanı Bolat, New York'ta Türk Yatırım Konferansı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bölgesinde önemli bir ticari aktör olan Türkiye'nin, Asya ve Avrupa ticaret rotasındaki güçlü konumu, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinde sunduğu fırsatlar, istikrarlı ve rekabetçi yapısıyla yatırımcılara önemli fırsatlar sunduğunu bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle New York'ta Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen Türk Yatırım Konferansı'na katıldıklarını belirtti.

Türk ve Amerikalı iş insanlarını bir araya getiren buluşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin sunduğu fırsatlar, yatırım alanları, yenilikçi alanlar ve ekonomi politikaları hakkında yatırımcılar ve iş insanlarıyla detaylı bilgiler paylaştığını aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Bölgesinde önemli bir ticari aktör olan Türkiye, Asya ve Avrupa ticaret rotası üzerindeki güçlü konumu, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinde sunduğu fırsatlar, istikrarlı ve rekabetçi yapısıyla yatırımcılara önemli fırsatlar sunmaktadır. Türkiye olarak ülkemizin en büyük ikinci ihracat pazarı ve beşinci ithalat kaynağı olan ABD ile ikili ticaretimizi artırma, mevcut sorunları çözerek yeni işbirliği alanlarını ortaya çıkarma ve yatırım alanlarını çeşitlendirme noktasında birlikte çalışmayı arzu ediyor ve ticaret hacmimizi 100 milyar dolar seviyelerine taşımayı hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında bugün düzenlenen Yatırım Konferansı'nın ikili ilişkilerimizin ve işbirliğimizin güçlenerek sürmesine önemli katkılar yapacağı inancındayız."


#New York
#Ticaret Bakanı Ömer Bolat
#Türk Yatırım Konferansı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU 2025: 99.500 TL promosyon ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri