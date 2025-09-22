Ticaret Bakanı Bolat New York'ta Türk Yatırım Konferansı'na katıldı: Türkiye yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bölgesinde önemli bir ticari aktör olan Türkiye'nin, Asya ve Avrupa ticaret rotasındaki güçlü konumu, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinde sunduğu fırsatlar, istikrarlı ve rekabetçi yapısıyla yatırımcılara önemli fırsatlar sunduğunu bildirdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle New York'ta Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen Türk Yatırım Konferansı'na katıldıklarını belirtti.
Türk ve Amerikalı iş insanlarını bir araya getiren buluşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin sunduğu fırsatlar, yatırım alanları, yenilikçi alanlar ve ekonomi politikaları hakkında yatırımcılar ve iş insanlarıyla detaylı bilgiler paylaştığını aktaran Bolat, şunları kaydetti: