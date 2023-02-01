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Togg sırasına girdiler: Belediye başkanları yerli otoyu makam aracı olarak kullanacak

Togg’un ilk modelinin ön siparişe açılması için sayılı günler kalırken, belediye başkanları yerli otoyu makam aracı olarak kullanmak için sıraya girdi. Kayseri, Bursa, Kocaeli, Ağrı, Ankara ve Zonguldak belediye başkanları bunlardan bazıları. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayseri’ye 38 Togg siparişi verdik” dedi.

Ayşe Mine Alioğlu
Ayşe Mine Alioğlu
03:45 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un ilk modelinin ön siparişe açılması için sayılı günler kalırken, belediye başkanları da makam aracı için tercihini belirledi.

Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un ilk modelinin ön siparişe açılması için sayılı günler kalırken, belediye başkanları da makam aracı için tercihini belirledi.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili Togg, Cumhuriyet’in 99. yıl dönümü olan 29 Ekim’de banttan indirildi ve tüm Türkiye’ye tanıtıldı. Ön siparişlerin başlayacağı

Togg’da ilgi ve talep her geçen dakika biraz daha artıyor. Birçok vatandaş yerli otomobil için ön sipariş açıklamasını beklerken bazı belediyeler Togg için yarışa girdi.

KAYSERİ’YE 38 TANE TOGG

Yerli üretimi destekleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 16 ilçe belediye başkanlarının Togg’u hizmet aracı olarak kullanması için teşvikte bulunacaklarını belirtti. Ayrıca Kayseri’ye 38 tane Togg siparişi verildiği kaydedildi.

İLK BELEDİYELERDEN

Makam aracı sürekli arıza yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar için ekim ayı meclis toplantısında yeni makam aracı alımına meclis oy çokluğu ile onay vermişti. Allar, Togg için hem ilk başvuran belediye hem de makam aracı olarak kullanacağını açıkladı. Bursa Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, erken harekete geçen belediye başkanlarından oldu. Geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada Gemlik’te kurulacak yerli otomobil fabrikasında üretilecek üçüncü yerli otomobile talip olduklarını kaydetti.

SAHİP ÇIKMAK GÖREVİMİZ

Togg’un, belediye başkanı makam aracı olarak kullanılması için Kocaeli’ye bağlı Darıca Belediyesi Meclisi’ne yetki verildi. Darıca Belediyesi Başkanı Muzaffer Bıyık, “Yerli ve millileşme noktasındaki araca sahip çıkmak bizim görevimiz” diye açıkladı.

Sıraya bizi de yazın

  • Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabı üzerinden 04 Ağrı plakalı yerli otomobil fotoğrafını paylaşarak makam arabası yapmak için sipariş vermek istediğini söyledi. Paylaşımında Togg’un CEO’su Gürcan Karakaş’ı etiketleyen Sayan, “Üretimde 4. sırada üretilecek SUV aracımıza 04 plakasını takarak Ağrı Belediyesi makam aracı olarak kullanacağız. Lütfen bizi sıraya yazın” ifadelerini kullandı.

Makam aracı alımına 2 yıl ara

Ankara’nın Çubuk ilçesi Belediye Başkanı Baki Demirbaş, belediyenin araç parkının ihtiyacı olan yeni hizmet araçları alımını 2 yıl daha erteleme kararı aldı. Demirbaş, makam aracı dahil belediyenin araç parkını Togg’la yenileyeceklerini söyledi. Zonguldak Belediye Meclisi’nde Togg’un SUV modelinin alınması için Zonguldak Belediye

Başkanı Ömer Selim Alan’a yetki verileceği belirtildi.


Binlerce Togg'un enerjisini üretecek: Bakan Kirişci dev projeyi yerinde inceledi
Binlerce Togg'un enerjisini üretecek: Bakan Kirişci dev projeyi yerinde inceledi

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Türkiye’nin en yüksek, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nda su seviyesinin 73 metreye ulaştığını belirterek, "Bundan sonraki süreçte, kontrollü olarak su depolanmasına devam edilecektir. Baraj rezervuarında günlük maksimum 1 metre su yükselmesi olacak şekilde 20 Ağustos 2023 tarihinde test üretimine başlanmasını planlamaktayız. 390 günün sonunda da barajın maksimum işletme kotu olan 710 metreye ulaşılarak, tam kapasiteyle enerji üretimine başlanacaktır" dedi. 710 metreye ulaşılarak, tam kapasiteyle enerji üretimine başlanacak olan Yusufeli Barajı, 750 bin adet yerli ve milli otomobil TOGG’un enerjisini üretebilecek.

#Togg
#Memduh Büyükkılıç
#Otomobil
9 minutes ago
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Togg sırasına girdiler: Belediye başkanları yerli otoyu makam aracı olarak kullanacak
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