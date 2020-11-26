Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Tokatlı vatandaştan ilginç korona önlemi Gören gelmiyor
TOKAT

Tokatlı vatandaştan ilginç korona önlemi: Gören gelmiyor

Tokat'ta gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka artışının fazla olduğu iller arasında Tokat’ı da saymasının ardından evinin camına 'Koronavirüs bitene kadar, misafir almıyoruz, misafir olmuyoruz, maske, mesafe, hijyen' yazılı afiş astı.

Haber Merkezi DHA
Tokat
Tokat

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün vaka artışı olan iller arasında Tokat’ı da sayması üzerine kentte yaşayan gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna, Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin camına, 'Evdeyiz, koronavirüs bitene kadar, misafir almıyoruz, misafir olmuyoruz, maske, mesafe, hijyen' yazılı afiş astı.

Çobanın testi pozitif çıkınca köy karantinaya alındı
KORONAVİRÜS
Çobanın testi pozitif çıkınca köy karantinaya alındı

"Tedbirlere uymak gerekiyor"


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın alınan genel tedbirler dışında kişisel tedbirlerin de önemine vurgu yaptığını, bu nedenle afişi hazırladığını ifade eden Fatma Esin Tuna, "Vaka sayıları çok ürkütücü duruma geldi, bir vaka bile çok denilen bir salgınla baş etmeye çalışıyoruz. 'Hayat Eve Sığar' uygulamasından da takip ediyordum ve ilimizde her yeri kırmızı alan olarak görmek mümkün." dedi.

"Herkes pandemi gönüllüsü olmalı"

Tuna şöyle devam etti: "Herkes pandemi gönüllüsü olmalı. Sayın Sağlık Bakanımız konuşmasında kişisel tedbirlerin öneminin üzerinde durdu ve misafir alınmamasını tavsiye etti. Ben de bu yazıyı evimin camına asıyorum."

Abone Ol Google News
Servislere pandemi düzenlemesi

Servislere pandemi düzenlemesi

​Okulun açık olduğu güne göre yüzde 90'a kadar tahsil edilebilir.
Ne geceleri var ne gündüzleri

Ne geceleri var ne gündüzleri

Koronanın izini sürüyorlar filyasyon ekipleri 7/24 görevde.
Asgari ücretliyim diyen İYİ Partili Çamanın Maldivlerde tatil fotoğrafları ortaya çıktı

Riskli binada oturanlara belediye 'Boşaltın' deyince arbede çıktı.

Tarihin<br>en düşük sayısı

Tarihin
en düşük sayısı

​Bakan Soylu 'ilk kez açıklıyorum' diyerek duyurdu.

YouTube'da her yayın yapan<br>büyük bir hatip değil

YouTube'da her yayın yapan
büyük bir hatip değil

​İslam ile müşerref olan Tzortzı, Müslümanların asıl görevini anlattı.

Efsaneye veda

Efsaneye veda

Maradona son yolculuğuna uğurlanıyor.
Zombi vizon istilası

Zombi vizon istilası

​Koronavirüs mutasyonu korkusu nedeniyle gömülmüşlerdi.

​Kadın ve Adalet Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.