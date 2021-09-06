Gündem Torbasını 50 liraya almıştı şimdi gramını 45 dolardan satıyor Öfkemiz yerini sevince bıraktı
DİYARBAKIR

Torbasını 50 liraya almıştı şimdi gramını 45 dolardan satıyor: Öfkemiz yerini sevince bıraktı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir vatandaşın kış aylarında yakmak için aldığı kömür torbasında 8 kilogram göktaşı çıktı. Ermiş "Yapmış olduğumuz araştırmalara göre gramı 45 dolara kadar değiştiği söylenmekte. Kömürü aldığımda torbası 50 TL idi. İşin ilginç tarafı şaşırmakla beraber tepki gösterdim, bizi kandırdılar dedik firmayı aramak aklıma geldi, araştırma sonucu göktaşı olduğunu görünce öfkemiz yerini sevince bıraktı” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Torbasını 50 liraya almıştı şimdi gramını 45 dolardan satıyor: Öfkemiz yerini sevince bıraktı
Torbasını 50 liraya almıştı şimdi gramını 45 dolardan satıyor.

Olay, Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaşandı. Yakup Ermiş isimli bir vatandaş iddiaya göre Rusya’dan ithal edilen kömürlerden aldığı 50 kilogramlık torbada ağırlığı şüphe uyandıran taşı atmayarak kömürlerden ayırdı.

TAŞI TESTE GÖNDERDİ

Daha sonra yıkayıp kömürü aldığı şirketi arayarak kömür torbasında taş çıktığı için şikayette bulundu. Evine misafirliğe gelen arkadaşına durumu anlatan Ermiş, arkadaşının göktaşı şüphesiyle mıknatıs testi ile taşı deneyerek yapıştığını görünce, taşın bir parçasını kırarak teste gönderdi.

GRAMI 45 DOLARA YAKIN

Araştırmaları sonucunda göktaşı olduğunu öğrenen Ermiş, bu kez şikayetini geri çekerek göktaşı için alıcı aramaya başladı. Gramı 45 dolara yakın olduğunu belirten Ermiş, ciddi alıcılarla pazarlığa çıkacağını söyledi. Ermiş, “Kış hazırlığı yapmak için kömür siparişi verdik. Yaklaşık 6 ay önce gelen kömür siparişinden torbaları açarken bu taşın farklı olduğunu hissetim. Arkadaşlara sordurdum, normal bir taş olmadığını ve kömür de olmadığını söyledi. Daha sonra bizde kendimize göre araştırmalarımıza başladık. Kömür ticareti yapanlar Rusya’dan geldiğini söyledi. Numunesini alıp bilen insanlarla önce Ankara’ya daha sonra farklı şehirlere 8’şer gram olarak gönderdim. Laboratuvar sonuçlarında yüzde 81 oranında demir çıktı. Daha sonra altın ile test yaptık, sürtme sonucu elektriklenme oldu.

BİZ BUNU SATACAĞIZ

Sonrasında televizyona yaklaştırdık renk değiştirdiğini gördük. Mıknatısı da yaklaştırdığımızda kendisini rahatlıkla tutmakta. Göktaşı hatta 1 milyon yıllık olduğu söyleniyor. Biz bunu satacağız, faydalanalım. Yapmış olduğumuz araştırmalara göre gramı 45 dolara kadar değiştiği söylenmekte. Biz burada aç gözlülük yapma peşine düşmeyeceğiz. Fazlada fiyatını düşürmeyeceğiz. Maksat biz ve çevremiz faydalansın. Numunelerde gram olarak eksildi, şuanda ham olarak net 8 kilogram. Ele alındığında kendi boyutundan daha ağır olduğunu hissedebiliyorsunuz. Kömürü aldığımda torbası 50 TL idi. İşin ilginç tarafı şaşırmakla beraber tepki gösterdim, bizi kandırdılar dedik firmayı aramak aklıma geldi, araştırma sonucu göktaşı olduğunu görünce öfkemiz yerini sevince bıraktı” dedi.

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